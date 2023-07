Valóban „eljönnek” a robotok a munkahelyekért? Ezekért biztosan nem

A mesterséges intelligenciáról terjedő rémhírekkel ellentétben van pár olyan terület, ahol nem kell rettegni, hogy elveszik az emberek munkáját, legalábbis egy ideig – írja a BBC.

Az ipari forradalom kezdete óta fenyegetett az a veszély, hogy az új gépek – a gépesített szövőszékektől a mikrochipekig – kiszorítják az emberi munkákat. Egyes szakértők szerint most, hogy a mesterséges intelligencia mindenütt jelen van, a fenyegetés valósággá válik: a robotok valóban eljönnek néhány munkahelyért.

A Goldman Sachs 2023. márciusi jelentése szerint a tartalomgenerálásra képes mesterséges intelligencia a jelenleg emberek által végzett munka negyedét végezheti el.

A jelentés szerint az Európai Unióban és az Egyesült Államokban háromszázmillió munkahely szűnhet meg az automatizálás miatt.

És ez szörnyű lehet, mondja Martin Ford, a Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything (A robotok uralma: Hogyan változtat át mindent a mesterséges intelligencia) című könyv szerzője.

– Nagyon sok emberrel történhet meg, akár teljesen hirtelen, akár egyszerre. És ez nem csak az egyénekre, hanem az egész gazdaságra kihatással lehet– mondja Martin Ford.

Szerencsére nem csak rossz híreket kaptunk. A szakértők egy figyelmeztetéssel élnek:

vannak olyan dolgok, amelyekre a mesterséges intelligencia még mindig nem képes – olyan feladatok, amelyekhez kifejezetten emberi tulajdonságok szükségesek, mint például az érzelmi intelligencia és a kreatív gondolkodás.

És ha olyan munkakörbe lépünk, amelyekben ezek a képességek állnak a középpontban, az segíthet csökkenteni a lecserélés esélyét.

– Három olyan kategória van, amely a belátható jövőben viszonylag biztonságban lesz a mesterséges intelligenciától – mondja Ford.

– Az első a valóban kreatív munkakörök: amikor nem sablonos munkát végez, vagy csak átrendez dolgokat, hanem valóban új ötlettel kell előállnia nap mint nap, és új dolgot épít

– magyarázza a szakértő, majd hozzáteszi, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden „kreatívnak” tekintett állás biztonságban van. Valójában a grafikai tervezés és a képzőművészettel kapcsolatos munkakörök az elsők között tűnhetnek el; alapvető algoritmusok képesek egy robotot képmások millióinak elemzésére irányítani, lehetővé téve az AI számára, hogy azonnal elsajátítsa az esztétikát.

Ám a kreativitás más fajtáiban is van némi biztonság, mondja Ford: – A tudományban, az orvostudományban és a jogban. Azok az emberek, akiknek a munkája egy új jogi stratégia vagy üzleti stratégia kitalálása, egészen biztosan nyugalomban érezhetik magukat.

– A második védett kategóriába tartoznak – folytatja – az olyan a munkakörök, amelyek kifinomult személyközi kapcsolatokat igényelnek. Példaként említi az ápolókat, az üzleti tanácsadókat és az oknyomozó újságírókat. Ezek olyan munkakörök, ahol bensőséges kapcsolatot kell kialakítani az emberekkel.

– Szerintem még sok időbe telik, amíg a mesterséges intelligencia képes lesz igazi, jelentőségteljes interakciókra – tette hozzá.

A harmadik biztonságos zóna Ford szerint azokat a munkaköröket foglalja magában, amelyek valóban nagy mobilitást, kézügyességet és problémamegoldó képességet igényelnek kiszámíthatatlan környezetben. Számos kétkezi munka – gondoljunk csak a villanyszerelőkre, vízvezeték-szerelőkre, hegesztőkre és hasonlókra – ebbe a körbe tartozik. – Ezek azok a munkakörök, ahol állandóan új helyzetekkel kell szembenézni

– teszi hozzá. – Valószínűleg ezeket a munkákat a legnehezebb automatizálni. Az ilyen munkák automatizálásához egy sci-fi robotra lenne szükség. Tulajdonképpen a Star Wars C–3PO-jára lenne szükség.

Az említett kategóriákba tartozó munkakörökben valószínűleg megmaradnak az emberek, ám ez nem jelenti azt, hogy ezek a szakmák teljesen el vannak szigetelve a mesterséges intelligencia felemelkedésétől. Valójában – mondja Joanne Song McLaughlin, az amerikai Buffalo Egyetem munkaügyi közgazdász docense –

a legtöbb munkakörnek, iparágtól függetlenül, vannak olyan aspektusai, amelyeket a technológia valószínűleg automatizálni fog.

– Sok esetben a munkahelyeket nem fenyegeti közvetlen veszély – mondja –, de a feladatok meg fognak változni.

Az emberi munkák egyre inkább a személyközi készségekre fognak összpontosítani

– folytatja Song McLaughlin. – Könnyen elképzelhető, hogy például a mesterséges intelligencia sokkal jobban fel fogja ismerni a rákos megbetegedéseket, mint az emberek. A jövőben, feltételezem, az orvosok ezt az új technológiát fogják használni. De nem hiszem, hogy az orvos teljes szerepét felváltaná.

Bár egy robot talán jobban megtalálja a rákot, a legtöbb ember mégis azt szeretné, ha egy orvos – egy valódi ember – mondaná el neki azt, hogy rákban szenved. Azt is hozzáteszi, hogy ez szinte minden munkakörre igaz, és így a kifejezetten emberi készségek fejlesztése segíthet az embereknek abban, hogy

megtanulják a mesterséges intelligenciával együtt végezni a munkájukat.

– Szerintem okos dolog elgondolkodni azon, hogy milyen feladatokat fog helyettesíteni a munkámon belül, illetve milyen feladatokat fognak jobban elvégezni a számítógépek vagy a mesterséges intelligencia – mondja a tudós. Azt is hozzáteszi, mindenkinek fel kell ismernie, hogy mi az ő kiegészítő készsége, képessége, amire viszont a mesterséges intelligencia nem képes.

Song McLaughlin azt a példát hozza fel, hogy a banki ügyintézőknek egykor még nagyon pontosan kellett tudniuk pénzt számolni. Ma már ezt a feladatot automatizálták – de a pénztárosnak még mindig van helye. A pénzszámlálás feladata egy gép miatt feleslegessé vált, most a pénztárosok inkább az ügyfelekkel való kapcsolattartásra és az új termékek bevezetésére összpontosítanak. A szociális készség fontosabbá vált.

Ford szerint fontos megjegyezni, hogy a felsőfokú végzettség vagy a jól fizető pozíció nem jelent védelmet a mesterséges intelligencia ellen. – Azt gondolhatjuk, hogy az irodai munkakörben dolgozó személy magasabban van a táplálékláncban, mint az, aki autóvezetésből él – mondja.

– De a fehérgalléros alkalmazott jövője nagyobb veszélyben van, mint az Uber-sofőré, mert még mindig nincsenek önvezető autóink, de az AI már magabiztosan tud jelentéseket írni. Sok esetben a képzettebb dolgozókat nagyobb veszély fenyegeti, mint a legkevésbé képzetteket.

Képzeljünk el valakit, aki szállodai szobák takarításával foglalkozik – ezt a munkát nagyon nehéz automatizálni – érzékeltette a szakértő.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)