Varga Judit: Egy gyenge Amerika eszkalációhoz vezet

A tárgyalásai tapasztalatai kapcsán megjegyezte, hogy a magyar kormány törekvéseit az egyesült államokbeli tapasztalatok erősítik. Az, amire a kormány felhívja a figyelmet progresszív társadalompolitikai ideológiai törekvésekként az létezik – hangsúlyozta, kifejtve, hogy a trendek általában nyugatról keletre vándorolnak, így, ami az Egyesült Államok társadalmában megjelenik, az éveken belül a magyar társadalomban is megjelenik. A magyar gyermekvédelmi törvény célját illetően a miniszter kiemelte, hogy „mi nem szeretnénk, hogy az, ami itt már valóság – és erről meg is győződtem a partnerekkel való beszélgetések során –, az Magyarországon is ilyen általános valósággá váljon, időben kell cselekedni”. Varga Judit egyesült államokbeli látogatása Dallasban kezdődött, ahol magas magyar állami kitüntetést adott át Peter Verhalen főapátnak, a magyar alapítású Mi Asszonyunk Ciszterci Apátság vezetőjének, aki a szerzetesközösség első nem magyar származású főapátja.

Borítókép: Varga Judit igazságügyi miniszter (Fotó: Kurucz Árpád)