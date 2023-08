A haszontalan oroszországi szankciók végét követelik Ausztriában

Nemrég döntött úgy Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy válaszul az Oroszország ellen hozott uniós intézkedésekre, azonnali hatállyal felfüggeszti a barátságtalannak nevezett országokkal a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodásokat. Az orosz államfő egyúttal kezdeményezi azok felmondását is. A döntés minden olyan uniós államot érint, amely kétoldalú kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást kötött Oroszországgal, valamint olyan államokat, mint Ausztrália, Japán és az Egyesült Államok, amelyek szankciókat hoztak Oroszországgal szemben az ukrajnai orosz invázióval összefüggésben.

Ennek megfelelően Ausztriát is érinti a rendelkezés, hiszen Putyin a szövegben kifejezetten utal a 2000-ben kötött osztrák–orosz megállapodásra is, és különösen az Oroszországban továbbra is működő nemzetközi vállalatokon csapódnak majd le a hatásai.

Sok nemzetközi és orosz vállalat számára Putyin döntése felvetheti azt a kérdést, hogy Oroszországban vagy külföldön folytassák-e üzleti tevékenységüket

– vélekedik Alekszandr Jeraszov adószakértő a Kommerszant című moszkvai napilapban megjelent írásában. A lap szerint a döntés mindenképpen növelné a vállalatok adóterheit, a következmények mértéke azonban a barátságtalannak nevezett államok ellenreakcióitól is függ.