Megelégelték a nyaralóhelyek önkormányzatai a strandon hagyott törölközőket. A turisták készek hajnalban kelni, hogy a partra vigyék a holmijukat, ezáltal biztosítsák a legjobb helyet maguknak. Egyesek arra is képesek, hogy egész éjszakára a tenger mellett hagyják a törölközőjüket, s az sem ritka, hogy nem csak egyet hagynak a strandon. Ezáltal biztosítják a kényelmes fürdőzést és napozást másnapra, az egész családnak. Úgy tűnik, ennek azonban vége lehet. Montenegróban, Horvátországban és Spanyolországban is több száz eurós büntetés jár ezért a tettért − írja a Nova szerb hírportál.

A turisták Spanyolországban például még a napernyőiket is otthagyják a parton. Az úgynevezett „ernyőháború” már évek óta bevett gyakorlat az ország délkeleti partján fekvő Levante városában. Az üdülők így harcolnak meg egymással, hogy jó helyet kapjanak a homokon, mielőtt a tömeg megindulna. Ez az egyre elterjedtebb gyakorlat azonban most akár 300 euróba is kerülhet számukra. Több önkormányzat is szigorításokat vezetett be.

Algarrobo, Vélez Málaga és Torrox város 300 eurós bírsággal bünteti azokat, akik felügyelet nélkül hagyják holmijukat azzal a céllal, hogy helyet szerezzenek maguknak a tengerparton. Valencia környékén viszont még szigorúbbak. Ott egyes települések akár 3000 eurót is elérő bírságot is kiróttak már az emberekre ezért.

Tisztességtelen, hogy a parton az első sort, amelyen mindenki szeretne, előre lefoglalják. Rendszeresen találunk elhagyott székeket, napernyőket és egyéb dolgokat

− mondta Vanessa López, a torroxi önkormányzat illetékese a spanyol sajtónak.

#Multas



⛱️Hasta 300 euros de multa en las playas malagueñas por plantar sombrillas para guardar sitio.



🏖️Esta sanción las pueden recibir en los municipios de Algarrobo, Vélez y Torrox. pic.twitter.com/fwudMuE2tq — PTV MÁLAGA (@PTV_Malaga) July 31, 2023

Az intézkedés a lakosok és a strandolók „számos panaszának” eredménye, ugyanis többen is felháborodásuknak adtak hangot, amiért egyesek előre lefoglalják a legjobb helyeket. Toroxban a helyi rendőrség járőrözik a strandon, hogy ellenőrizzék, betartják-e a szabályokat.

A magyarok által közkedvelt horvát tengerparton is szigorítottak. A Pag szigetén található Kolan településen is akciót hajtottak végre a strandtörölközők összegyűjtése érdekében.

Fontos, hogy minden strandoló tisztában legyen a környezettel és más emberekkel szembeni felelősségével, és tartsa be a szabályokat, hogy kellemes és biztonságos környezetet lehessen teremteni mindenki számára. Az elszállított tárgyakat a mandrei játszótér előtt lehet átvenni

– közölte az önkormányzat.

Novi Vinodolskiban pedig 200 euró körüli pénzbírság vár azokra, akik holmijukat a parton hagyják – írja a Nova. A helyi önkormányzat szerint a turisták túl messzire mentek, ezért minden reggel hat körül az illetékesek egy pár kilométerre lévő raktárba viszik a hátrahagyott törölközőket, de a tulajdonosok ritkán mennek el értük.

Montenegró is bekeményített. A tivati ​​önkormányzat közölte, hogy nem tolerálják ezt a jelenséget, és arra kérték a lakosságot, hogy a törölközőiket és egyéb tárgyaikat ne hagyják a strandokon. E szabály megsértéséért a magánszemélyek esetében 100 euró, jogi személyek esetében pedig 7000 euróig terjedő pénzbírság róható ki.

