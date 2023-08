A háborúval, illetve a háborús helyzettel kapcsolatban, Magyarország további segítséget helyezett kilátásba, így az egyeztetések során előkerült a háború által érintett gyermekek ügye, illetve az ukrán elnök által kezdeményezett békeformula is, amelynek egyeztetéseibe Magyarország is be kíván kapcsolódni. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő ennek kapcsán a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül reagált.

Novák Katalin magyar köztársasági elnök a Zelenszkijjel folytatott megbeszélésen sürgette, hogy üljön tárgyalóasztalhoz. Zelenszkij azonban törvényileg megtiltotta magának, hogy tárgyalóasztalhoz üljön. Nyilvánvalóan nem változtat majd ezen az ukrán elnök

– jelentette ki Zaharova, aki arra utalt, hogy tavaly Zelenszkij rendeletet adott ki kedden arról, hogy lehetetlen tárgyalni Oroszországgal mindaddig, amíg annak Vlagyimir Putyin az elnöke.

Az orosz és az ukrán delegáció három alkalommal találkozott Belaruszban, majd videókonferencia útján folytatták a tárgyalásokat. Recep Tayyip Erdogan török elnök kezdeményezésére aztán újabb személyes találkozóra került sor Isztambulban tavaly március 29-én. Zelenszkij hivatala végül tavaly május 17-én bejelentette a tárgyalások felfüggesztését. Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy Ukrajna gyakorlatilag kivonult a tárgyalásokból; a moszkvai tárgyalódelegáció vezetője, Vlagyimir Medinszkij pedig arról számolt be, hogy Ukrajna nem hogy nem reagált az orosz rendezési javaslatokra, de a korábban elfogadott szerződéstervezetet sem erősítette meg.

A Volodimir Zelenszkij elnök által javasolt békeformulán kívül nem létezhet más formátum az ukrajnai háború rendezésére – közölte korábban Mihajlo Podoljak, az elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója a Twitteren.

Єдиний базовий «переговорний фундамент» – це #ФормулаМиру Президента Зеленського. Жодних компромісних позицій на кшталт «негайних припинень вогню» та «переговорів тут і зараз», що дають Росії час залишатися на окупованих територіях, бути не може. Лише виведення російських військ… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 7, 2023

