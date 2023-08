Két nap alatt 14 embert vett őrizetbe a koszovói rendőrség. A letartóztatott személyeket bírósági végzés alapján keresték az egyenruhások – írja a Kosovo online helyi sajtó.

Mint arról lapunk is beszámolt, a balkáni országban az elmúlt napokban is elharapózott az erőszak. Legutóbb álarcos támadók rontottak be egy kávézóba Koszovóban. A fegyveresek tüzet nyitottak a bent tartózkodókra, majd távoztak a tett színhelyéről. Abban a támadásban négyen sérültek meg, egy ember hunyt el. Ezt megelőzően két hasonló lőfegyveres támadás történt a balkáni országban.

Most nagyszabású akciót indított a helyi rendőrség, hogy visszaállítsa a megfelelő szintű közbiztonságot. Ellenőrzéseket tartanak a bárok, a kávézók és az éjszakai klubok környékén. Főként ezek a helyek azok, ahol az elmúlt napok erőszakos cselekményei történtek.

Amint azt a koszovói rendőrség közölte, a szóban forgó rendeletből fakadó feladatok végrehajtása során több száz rendőrjárőrt és járműellenőrző pontot, radar- és alkoholszondát hoztak létre, valamint több ezer járművet ellenőriztek. A koszovói rendőrség közleménye szerint több különböző helységet is felkerestek, fegyvereket foglaltak le, 14 bírósági határozattal keresett személyt tartóztattak le, és egyéb, a biztonsággal kapcsolatos tevékenységeket is végrehajtottak.

A helyzet odáig fajult az országban, hogy a a Szövetség Koszovó Jövőjéért nevű párt képviselője már azt kérte az illetékesektől, hogy vezessenek be kijárási tilalmat, amíg az erőszak alább nem hagy – tudósít a Danas szerb napilap.

Beke Berisha a közösségi oldalán kijelentette, hogy az elmúlt napokban tapasztalható megnövekedett erőszak aggasztja az embereket. A politikus felszólította a rendőri vezetést, hogy dolgozzon ki konkrét tervet és tegye meg a megfelelő lépéseket a helyzet stabilizálása érdekében.

Borítókép: Koszovói rendőrök akcióban (Fotó: Facebook/Koszovói rendőrség)