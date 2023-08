Óriási társadalmi felháborodást váltottak ki Romániában a kormány tervezett megszorításai. A Marcel Ciolacu vezette kabinet a magas költségvetési hiány csökkentésével indokolja a lépéseket, amelyekről még nincs végleges döntés. A sajtóban kiszivárgott elképzelések a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban dolgozók körében is ellenkezést szültek, mivel különböző juttatások eltörléséről, illetve létszámcsökkentésről érkeztek hírek. A pénzügyi tárca alá tartozó intézmények munkatársai néhány nappal ezelőtt spontán sztrájkkal jelezték nemtetszésüket.

A legnagyobb visszhangot a kulturális területen tervezett intézkedésekről szóló terv váltotta ki, mivel az brutális módon szűkítené a színházak, művelődési központok, könyvtárak önkormányzati támogatásának anyagi mértékét, így amennyiben az elképzelés életbe lép, rengeteg kis- és nagyvárosi intézmény szűnne meg.

Kelemen Hunor, az ellenzékben lévő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke Facebook-bejegyzésében fejtette ki: egy hete arra kérte Marcel Ciolacut, hogy a bukaresti kormány vesse el a pár hete kezdeményezett „kulturális gyilkossági kísérletet, ezt a reformnak álcázott mélységesen mély butaságot”.

Rácz Béla Gergely közgazdász, a kolozsvári Babes–Bolyai egyetem oktatója a Krónika erdélyi portálnak korábban azt mondta, a kiszivárogtatott tervezetekkel vélhetően a kormány felméri, hogyan reagál a közvélemény, a vállalatok, s majd azt követően választják ki, melyik területen lenne a legkisebb a politikai imázsveszteség.

Marcel Ciolacu szerdán bejelentette: a kormány által mérlegelt intézkedések nem fogják befolyásolni a kulturális és ifjúsági tevékenységeket. A miniszterelnök a román egyetemisták fórumának bukaresti megnyitóján kérdésre válaszolva azt mondta: a kiadások csökkentését célzó intézkedések egyrészt a közigazgatási reformot célozzák, ugyanakkor fiskális kiigazítást, illetve az adócsalás visszaszorítására irányuló intézkedéseket is tervez a kormány, tekintve, hogy Románia is azon uniós tagállamok közé tartozik, ahol a legnagyobb az adócsalás. – Azt most megígérhetem, hogy egyetlen fiskális kiigazító intézkedés sem fogja befolyásolni az ifjúsági vagy kulturális tevékenységeket – idézte az Agerpres hírügynöség Ciolacut. A kormányfő elmondta azt is: elfogadhatatlannak tartja, hogy Romániában van a legtöbb hitelutalványozó közintézmény a világon.