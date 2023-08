Szinte teljesen lenullázza az államkasszát Joe Biden

Az értékelések megjegyzik, hogy míg tavaly novemberben a kongresszus alsóházában, a képviselőházban is a demokraták voltak többségben, addig január óta republikánus többség van, amelynek egy része kritikus Ukrajna támogatásával kapcsolatban, nagyobb átláthatóságot követel az elküldött támogatások felhasználását illetően, valamint hetven konzervatív képviselő a közelmúltban javaslatot nyújtott be az ukrajnai támogatás felfüggesztésére. Kevin McCarthy republikánus házelnök többször hangoztatta, hogy a képviselőház nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy „kitöltetlen csekket” juttassanak el Ukrajnába.

Az ukrajnai fegyverszállítások támogatottsága az amerikai lakosság körében mérséklődött a háború első időszakához képest. Az AP-NORC felmérése már januárban azt mutatta, hogy Ukrajna fegyveres vagy gazdasági segítése mögött az amerikaiak 48 százaléka áll ki, szemben a tavaly májusi 60 százalékkal.

Az amerikai lakosság csökkenő támogatása is témája volt a Fehér Ház sajtóbeszélgetésének szerdán, amelyen John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács koordinátora kijelentette, hogy „a háború tétje több, mint pusztán Ukrajna szuverenitása”. Úgy fogalmazott, hogy azoknak, akik a háború túlságosan magas költségei miatt aggódnak, azt ajánlja figyelmébe, hogy „a költségek – nem csak az anyagiak –, de az emberi vérben mértek, akár amerikai vérben, milyen magasak lehetnek akkor, ha Putyin leigázza Ukrajnát”. Magyarázatul hozzátette, hogy amennyiben a háború NATO-tagországokra is kiterjedne, akkor a kölcsönös védelem jegyében ott amerikai katonák is megjelennének.