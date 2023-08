Vádat emeltek Sebastian Kurz volt osztrák kancellár ellen, aki állítólag hamis nyilatkozatokat tett az úgynevezett Ibiza-botrány ügyében indított kormányzati vizsgálat során. Eszerint a 36 éves egykori politikus 2020 júniusában alábecsülte saját szerepét a Nemzeti Vagyonkezelő Holding (ÖBAG) vezetőjének, Thomas Schmidnek a kinevezésében. Akkori nyilatkozata szerint a kinevezésről előzetesen tájékoztatták, de amúgy nem vett részt a vagyonkezelő vezetőinek kiválasztásában – tette hozzá az MTI.

A vádakat péntek reggel jelentette be a gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó osztrák államügyészség (WKStA) több mint két évvel azután, hogy Kurz megerősítette, nyomozás folyik ellene.

A 2019 májusában kirobbant Ibiza-botrány az Osztrák Néppárt (ÖVP) és az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) koalíciós kormányának bukásához vezetett.

A volt osztrák kancellár mellett korábbi kabinetfőnöke, Bernhard Bonelli ellen is büntetőeljárás indult – jelentette az osztrák sajtó.

Sebastian Kurz pere október 18-án kezdődik, ha bűnösnek találják, akár három év börtönbüntetést is kaphat.

Az egykori konzervatív politikus 2021-ben lépett vissza a kancellári tisztségétől majd az Osztrák Néppárt vezetői tisztségétől amiatt, hogy eljárás indult ellene egy másik ügyben. Az a gyanú merült ugyanis fel vele szemben, hogy pártelnökké választása érdekében 2016-ban közpénzből finanszírozta a népszerűségét növelő sajtómegjelenéseket és közvélemény-kutatások eredményét befolyásolta. Ebben az ügyben vele együtt összesen tíz ember ellen vizsgálódik a WKStA hűtlen kezelés és vesztegetés miatt.

Várjuk, hogy végre fény derüljön az igazságra, és a vádak megalapozatlannak bizonyuljanak a bíróságon

– reagált Sebastian Kurz, miután pénteken reggel értesült arról, hogy a vádemelés a küszöbön áll ellene. Az X közösségi hálózaton tett bejegyzésében elmondta: csapata számára nem meglepő, hogy a WKStA harminc felmentő tanúvallomás ellenére mégis úgy döntött, hogy büntetőfeljelentést tesz.

– Az viszont figyelemre méltó és jogállami szempontból kérdéseket vet fel, hogy a média ismét az érintettek előtt tájékozódik az eljárás állásáról – jegyezte meg.

Sebastian Kurz kétszer is betöltötte a kancellári pozíciót Ausztriában. Megválasztásakor ő volt az osztrák történelem legfiatalabb kancellárja, mindössze 31 évesen került a vezetői székbe.

2017 és 2019 között az ÖVP és az FPÖ jobboldali párt szövetségét vezette, 2020 és 2021 között pedig a pártja és a Zöldek alkotta koalíciót. Lemondása után, 2021-ben bejelentette, hogy teljesen visszavonul a politikától. Jelenleg vállalkozó és lobbista.

Nemrég Kurz is előadója volt Esztergomban az idei MCC Fesztnek, ahol rengetegen voltak rá kíváncsiak, ottani fellépése után nyilatkozott a Kossuth rádiónak. Ebben elmondta, az idő a magyar álláspontot igazolta a migrációs válság kapcsán is, és kancellárként ő is azt a nézőpontot vallotta, mint a magyar kormány, hogy a menekültek korlátlan befogadása nem működhet. A volt kancellár mindemellett úgy vélekedett, Orbán Viktor miniszterelnöknek igaza van abban, amit a tusványosi beszédben elmondott.