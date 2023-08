Több oka is van annak, hogy nem kapták meg azonnal az áhított F-16-os vadászgépeket az ukránok. Az egyik ok, hogy ez nem egy olcsó géptípus. De valójában óriási presztízsveszteség lenne a gépet gyártó cégnek is, ha a várakozásokkal ellentétben ez sem hozná meg a nagy áttörést. Márpedig kiképzett személyzet nélkül ugyanúgy elégetnék napok alatt ezeket a muníciókat is az ukránok, ahogy azt tették több más fegyverrel is.