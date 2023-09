Sachs nem először dicséri a magyar miniszterelnök gondolkodásmódját és meglátásait. Korábban lapunknak adott interjújában úgy fogalmazott:

Orbán Viktor az egyetlen európai vezető, aki reálisan látja az ukrajnai helyzetet.

Ő érti, hogy ez egy értelmetlen és szükségtelen háború, melyet a NATO bővítése idézett elő, s ameddig tart, addig tragédiát és zsákutcát jelent Ukrajna számára. A többi európai vezetőtől eltérően azt is felismeri, hogy Oroszország nem fogadja el a vereséget a csatatéren anélkül, hogy ne eszkalálódna a konfliktus egy nukleáris háborúvá – vélekedett.

Azonban a tengerentúlról nem csak Jeffrey Sachstől érkezett dicséret.

A The New York Times, amerikai napilap cikkében – amelyben a Republikánus Párt aktuális helyzetével foglalkozik – Orbán Viktort említi jó példának, akinek számos republikánus politikus és szavazó is elismeri mások mellett a családpolitikai erőfeszítéseit. A cikk szerint az amerikai álom sok fiatal és középosztálybeli amerikainak is elveszett, amely azonban „visszahozható”, egy, a magyarhoz hasonló családpolitikai rendszer kialakításával, „amelyeknek célja a családalapítás és gyermekvállalás növelése, a tisztességes élet megkönnyítése a dolgozó vagy középosztálybeli adófizetőknek”.