Ursula von der Leyen újabb szintre emelte a farkasokkal szembeni bosszúhadjáratát, az Európai Bizottság elnöke most információkat gyűjt az állat hatásairól különböző helyi közösségektől és tudósoktól.

A bizottság az adatokat arra használja majd fel, hogy adott esetben javasolja a farkasok uniós védelmi státuszának módosítását.

A német politikus azok után kérte a szigorú védelmi szabályok újraértékelését Európán belül, hogy szeretett póniját megölte egy farkas tavaly Németországban.

Von der Leyen most arra is felszólította a helyi és nemzeti hatóságokat, hogy szükség esetén tegyenek lépéseket a vadállatok ellen, és figyelmeztetett, hogy a farkasfalkák koncentrációja egyes európai régiókban valódi veszélyt jelent a haszonállatokra és potenciálisan az emberekre is.

A farkasok az EU élőhelyvédelmi irányelve és az európai vadon élő állatok és növények védelméről szóló berni egyezmény értelmében szigorúan védett fajnak számítanak, ami azt jelenti, hogy befogásuk és leölésük egyaránt tilos. Vannak ugyanakkor kivételek a szabály alól, különösen akkor, ha a farkasok veszélyt jelentenek az emberekre vagy az állatállományra.

A vadászati és mezőgazdasági szövetségek már korábban is felszólították Brüsszelt, hogy vizsgálja felül a farkasok védettségi státuszát, hogy több állatot ölhessenek le. Azzal érveltek, hogy a gazdákra óriási nyomás nehezedik a jószágaik védelme miatt.

Von der Leyen saját politikai családja, az Európai Néppárt (EPP) is megkongatta a vészharangot a farkastámadások növekvő száma miatt, miközben a jövő évi európai uniós választások előtt a mezőgazdaság és a vidéki közösségek védelmezőjeként próbálja magát pozícionálni.

Az EU környezetvédelmi miniszterei eközben azt szeretnék, ha a bizottság megőrizné a farkasok védettségét. Környezetvédelmi csoportok bírálni is kezdték az Európai Néppártot, rámutatva, hogy a farkas továbbra is veszélyeztetett faj, és a védettségi státuszuk csökkentése veszélyeztetné a farkaspopuláció hosszú távú helyreállítását.