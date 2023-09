Mint arról a Magyar Nemzet korábban már beszámolt, a a hét elején fegyveres összetűzés volt helyi szerbek és a koszovói rendőrség egységei között. Az összecsapásokban három szerb vesztette életét, illetve egy albán rendőr is elhunyt. A pristinai hatóságok ezt követően erőteljesen léptek fel az ország északi, szerbek lakta részén Banjszka település környékén. Lezárták az oda be-, és onnan kivezető utakat, illetve Szerbiából sem lehetett átkelni Koszovóba Jarinjenél és Brnjaknál. A rendőrség nagy mennyiségű fegyvert is talált a térségben.

Koszovó terroristaakciónak tartja a támadást, és Szerbiát vádolja vele, Belgrád ugyanakkor tagadja, hogy bármi köze lenne az eseményekhez

– írja a Szabad Európa Rádió.

A koszovói rendőrség főigazgatója közben bejelentette, hogy a banjszkai történések után megnőtt a különleges egységek jelenléte az északi részen. Arról nem árult el részleteket, hogy mennyivel erősítették meg a különleges egység kapacitásait, de elmondta, hogy a koszovói rendőrség folyamatosan egyeztet a KFOR-ral és az EULEX-szel.

Alekszandar Vucsics szerb elnök a Szerbiai Rádió és Televíziónak adott legfrissebb interjúban beszélt az újabb válságról. Azt mondta, Szerbia gyásznapot hirdetett mindazok emlékére, akik Banjszkában meghaltak – mind a megölt szerbek, mind az elhunyt koszovói rendőr miatt.

Számomra a meggyilkolt szerbek sosem lesznek terroristák, és egy rendőr meggyilkolása sem igazolható

– mondta az államfő.

Vucsics felszólított minden szerbet, hogy békésen szerezzék meg, azt ami az övék.

Borítókép: Koszovói egységek az ország északi részén (Forrás: Facebook/Koszovói rendőrség hivatalos oldala)