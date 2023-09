Ukrajna már nukleáris fegyverért is bejelentkezhet?

Képzeletbeli vagy valós fenyegetés a nukleáris fegyver? – erre a kérdésre keresték a választ a 32. Karpaczi Gazdasági Fórum meghívott szakértői. Természetesen a felvetés kizárólag úgy merült fel, hogy Oroszország bevetne-e nukleáris fegyvert Ukrajna, vagy rosszabb esetben a NATO ellen?

Csak blöff

A két lengyel biztonságpolitikai szakértő, Tomasz Deptula és Tomasz Kosmider lényegében egyetértettek abban, hogy a kockázat valós, de az esély nagyon alacsony, még ukrán területeken is.

Mindketten úgy vélték, hogy Oroszország valójában blöfföl, próbál zsarolni, azzal számolva, hogy a Nyugatnak nagyobb a vesztenivalója, mint nekik.

Rámutattak, hogy még egy taktikai atomfegyver bevetése is olyan vörös vonal lenne, ahonnét nincs visszaút. Márpedig azt még Kína – amelytől az oroszok egyre jobban függenek – is egyértelművé tette, hogy nemet mond a nukleáris fegyverek használatára.

Ha pedig már vörös vonal, az is felmerült, hogy vajon Oroszország területének támadása miatt nyúlhat-e Vlagyimir Putyin a legpusztítóbb megoldáshoz? Ezzel kapcsolatban emlékeztettek rá, hogy az orosz nukleáris doktrína ugyan elvileg akár lehetőséget is kínálhat erre, de valójában az ukránok már többször támadták az elfoglalt – és az illegitim népszavazással Oroszországhoz csatolt – területeket, a Krím félszigetet, sőt Moszkvát is, mégsem törént semmi.

Ennél valamivel borúsabban látta a helyzetet a beszélgetés ukrán vendége, Olekszandr Musijenko. A katonai szakértő szerint Oroszország felborította a nukleáris egyensúlyt, a világ leszerelés helyett fegyverkezik, ezért fel kell tennünk a kérdést:

mi van, ha Moszkva mégsem blöfföl?

Úgy vélte, hogy mivel az oroszok a fronton már minden hagyományos lehetőséget kimerítettek, növekszik a veszélye annak, hogy akár tömegpusztító fegyverekhez nyúljanak.