Esélyt kaphat a spanyol baloldal a kormányalakításra

Új jelöltet kér fel a király a kormányalakításra Spanyolországban. VI. Fülöp hétfőn megkezdte a második konzultációt a parlamenti pártok képviselőivel, miután első jelöltje, a júliusi választásokon győztes jobboldali Néppárt (PP) miniszterelnök-jelöltje nem tudta megszerezni a kormányalakításhoz szükséges országgyűlési többséget és múlt héten elbukott a beiktatási szavazások mindkét fordulóján.

Az uralkodó hétfőn találkozott a kisebb formációk képviselőivel, köztük a Kanári Koalíció, a Navarrai Népszövetség, a Baszk Nacionalista Párt, a Vox és a Sumar vezetőjével. A nacionalista és szeparatista katalán, baszk és galíciai pártok ezúttal is visszautasították a királyi találkozót, mivel nem ismerik el annak személyét. Utóbbi különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy rajtuk múlhat a következő spanyol kormány sorsa.

VI. Fülöp a hétfői párbeszédeket késő délután zárta le, ezt követően kedden 10 órakor fogadja Pedro Sánchezt, a szocialista párt (PSOE) kormányfőjelöltjét, majd 11 órakor befejezi a konzultációt a konzervatív néppárti vezető, Alberto Núnez Feijóo meghallgatásával. Mivel utóbbi a két parlamenti beiktatási szavazáson kudarcot vallott, így minden bizonnyal Sánchezt kéri fel helyette arra, hogy a szükséges szövetségek megkötése mellett alakítson kormányt.

A navarraiak vezetője hétfőn arról tájékoztatta a királyt, hogy nem hajlandó igennel szavazni Sánchez beiktatására. A kanári-szigetekiek közölték, hogy részükről is zárva van az ajtó egyelőre, mivel a szocialista párt még egyszer sem próbált meg tárgyalni velük. A baszk nacionalisták jelezték, hogy még mindig nem tudták eldönteni, hogy kit támogatnának szívesen.

Vezetőjük, Aitor Esteban mindössze annyit közölt VI. Fülöppel, hogy csakúgy mint Feijóo, úgy Sánchez sem élvezi még pártja támogatását. A Sumar vezetője, Yolanda Díaz viszont másodjára is megerősítette hűségét és közölte, hogy hosszú távon kíván együttműködni a szocialista párttal, hogy stabil, progresszív kormány működjön Spanyolországban. A hétfői konzultációt a Vox vezetője, Santiago Abascal zárta, aki korábbi álláspontjához híven kizártnak tart bárminemű együttműködést a baloldallal.

A szocialista párt a júliusi választásokon 121 mandátumot tudott szerezni, ami messze van az önálló kormányzáshoz szükséges abszolút többségtől (176). A párt legfontosabb partnerével, a szélsőbaloldali erőket tömörítő és 31 parlamenti helyet szerző Sumarral együtt sem tudja folytatni a munkát, így meg kell állapodnia a nacionalista baszk, katalán és galíciai pártokkal is. A volt ETA-terroristákkal politizáló EH Bildu és a galíciai nacionalistákat tömörítő BNG már megerősítette, hogy Sánchez mellett áll, de ez mindössze 159 igen szavazatot jelentene neki. Ha a Baszk Nacionalista Párttal (PNV) is le tudna paktálni, az is kevés lenne, tekintve, hogy ők csak öt parlamenti széket birtokolnak. Ez azt jelenti, hogy Sáncheznek mindenképpen meg kell szereznie a katalán függetlenségpárti mozgalom által birtokolt 14 szavazatot (a katalán republikánus ERC és az Együtt Katalóniáért képviselőinek voksát), ha folytatni akarja a progresszív kormányzást. Utóbbinak azonban időközben túlságosan magas lett az ára.

A két katalán szeparatista párt múlt pénteken elfogadtatott a regionális parlamenttel egy indítványt, melyben megegyeztek abban, hogy kizárólag akkor segítik elő Pedro Sánchez miniszterelnöki beiktatását, ha egyrészt volt vezetőjük, Carles Puigdemont amnesztiát kap és a 2017-es alkotmányellenes függetlenség kikiáltása után végre büntetlenül hazatérhet Belgiumból, másrészt ha a szocialista párt garantálja, hogy Katalónia megtarthatja az elszakadásához szükséges népszavazást.

A katalán republikánus párt, az ERC főtitkára, Marta Rovira hétfőn, a királyi konzultáció megkezdése előtt világossá tette, hogy az amnesztiatörvény nem elég ahhoz, hogy a katalánok igennel szavazzanak Sánchez beiktatására, és követelte a párttól, hogy adjon garanciát a katalán referendumra.

Az Együtt Katalóniáért (Junts per Catalunya) képviselője, Antoni Castellà ugyanezt követelte a szocialistáktól. Ő úgy fogalmazott:

Sánchez pályázik a beiktatásra. Ő az, aki olyan eredményt ért el, ami nem elég ehhez, és több szavazat kell neki. És ha Sánchez úr megkérdezi tőlünk, hogy igennel szavazunk-e rá, a válaszunk az, hogy bizonyos feltételek mellett. Ha ő erre nemet mond, az az ő döntése.

A katalán szocialista párt, a PSC vezetője, Sánchez korábbi egészségügyi minisztere, Salvador Illa kijelentette, hogy semmi sem magától értetődő, beleértve az amnesztiát is. Hozzátette, hogy szerinte a katalán pártok feltételéül javasolt népszavazás egy hatalmas hiba és zsákutcát jelent majd a tárgyalások során, amit nem lehet megtenni.

A Baszk Nacionalista Párt színeiben Baszkföldöt kormányzó Inigo Urkullu közben már arra figyelmeztette a szocialistákat, hogy még ha sikerül is egyezségre jutniuk a katalánokkal, a törvényhozás egyáltalán nem lesz olyan mint az előző ciklusban, mivel képtelenek lesznek törvénykezni a függetlenségpártiak nélkül.

Pedro Sánchez a spanyol alkotmány értelmében nem fogadhatja el a katalánok követeléseit, ugyanis az alaptörvény kimondja, hogy az ország egysége sérthetetlen. Ha tehát Katalónia engedélyt kapna egy függetlenségi népszavazásra, azzal a szocialista párt hazaárulást követne el, de már az amnesztiatörvény kidolgozása is erősen vitatott és több, párton belüli politikus ellenérzését és kiváltotta az utóbbi hetekben, ugyanis szerintük ez az intézkedés is ütközik az alkotmánnyal.

Ha VI. Fülöp kedden Pedro Sánchezt kéri fel a kormányalakításra, akkor a jelöltnek november 27-ig kell megkísérelnie beiktatását és ugyanazokat a feltételeket kell teljesítenie, mint a Néppárt vezetőjének. Az első parlamenti beiktatási szavazáson abszolút többséget kell szereznie (176 igen szavazat), de ha ez nem sikerül neki, akkor tartanak egy második fordulót is, amelyen már elegendő lesz az is, ha több igen szavazatot szerez, mint nemet. Ha mindkét voksoláson elbukik, akkor a király a kormányalakítás kudarca miatt feloszlatja a parlamentet és januárra új választásokat ír ki.