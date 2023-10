Mindeközben Ukrajna lerohanása óta több mint 13 ezer korlátozó intézkedést hoztak Moszkva ellen, a többi között beleértve egyes magánszemélyekre, cégekre vonatkozó nyersanyag-kereskedelmi tilalmat. Mindezek ellenére az orosz gazdaság mindössze 2,1 százalékkal esett vissza 2022-ben. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint az idén a teljesítmény már emelkedik, szemben például az Egyesült Királyság gazdaságával.

Sorra érkeznek az értelmetlen szankciók

Noha a rakéták gyártásához szükséges alkatrészeket továbbra is be tudja szerezni Oroszország Európából – még az ukrajnai háború alatt is –, Litvánia azt javasolta nemrégiben, hogy a gombostűk, varrótűk és szegek is kerüljenek a szankciós listára.