Evakuálták a német kancellár gépét Izraelben + videó

A közösségi médiában közzétett videón az látható, ahogy a repülőgép utasai kapkodva elhagyják a gépet. Csomagjaikat cipelve futnak ki az aszfaltra, miközben hangos szirénaszó is hallható. Az égen két erősen fénylő pont jelenik meg, majd az utasok hasra vetik magukat az aszfalton. Többen kezüket a fülükhöz emelték, tartva egy esetleges robbantástól.

#Raketenalarm in Tel Aviv. Die Regierungsmaschine wird umgehend evakuiert. @Bundeskanzler wird in einen Schutzraum gebracht. Wir legen uns vor dem Flugzeug auf den Boden. @robinalexander_ @frautoroxel pic.twitter.com/OTWV55KUoA — Sara Sievert (@sara__si) October 17, 2023

Olaf Scholz német kancellár éppen elhagyni készült Tel-Avivot, amikor megszólalt a sziréna. A vonatkozó előírások értelmében a gép utasainak ilyenkor el kell hagyniuk a fedélzetet, s a kifutópálya aszfaltján kell megvárniuk a helyzet rendeződését. Sajtóhírek szerint maga Olaf Scholz is a gépen volt már, így a többiekkel együtt neki is el kellett hagynia a repülőt. A kancellárt állítólag a lehető leggyorsabban autóba ültették, majd elhajtottak vele a repülőtér központi épületéig, amelynek óvóhelye is van.

A Bild német napilap cikke szerint Scholz a saját szemével láthatott két robbanást, közvetlenül a feje felett.

A robbanások a Hamász rakétáinak az izraeli légvédelem Vaskupola rendszerével való találkozásából származtak. A Bild azt írja, két légvédelmi rakétát lőttek ki, azok láthatók az éjszakai égen. A Politico brüsszeli hírportál cikke Robin Alexandert, a Welt című napilap főszerkesztő-helyettesét idézi, aki azt írta az X-en:

Saját szememmel láttam a robbanásokat az égen, amikor az izraeli Vaskupola rendszer hatástalanított két rakétát.

A kancellár nem feküdt az aszfalton – tette hozzá az újságíró.

Kanzler lag nicht auf Rollfeld, lief stattdessen zu nahe gelegenem Container. Von dort zu einem Schutzraum, sah persönlich Explosionen im Himmel wie israelischer Iron Dome zwei Raketen abfing. @welt https://t.co/vSFK8UiUON — Robin Alexander (@robinalexander_) October 17, 2023

A biztonsági emberek néhány percen belül átvizsgálták a német gépet, ezt követően Olaf Scholz és stábja visszaülhetett, majd Kairóba repültek. A kancellár kedden Izraelbe látogatott, hogy kifejezze szolidaritását az országgal a Hamász brutális terrortámadása után, és enyhítse a feszültséget a térségben, valamint hozzájáruljon a gázai palesztin civileknek nyújtott humanitárius segítségnyújtáshoz.

Borítókép: Evakuálták a német kancellár gépét Izraelben (Forrás: X/Miguel De La Fuente)