Gáza urai: mi az a Hamász és miért támadta meg Izraelt?

A Hamász, amely a Muszlim Testvériség helyi tagjaiból jött létre Ahmed Jászín imám vezetésével 1987-ben, a szunnita iszlám fundamentalista alapjain működik, és kezdettől fogva tagadja Izrael létezéshez való jogát.

A Hamászt a világ jelentős részén, így Európai Unióban is terrorszervezetként tartják számon. A csoport a térségben sem élvez egyértelmű támogatást: Jordánia és Egyiptom szintén terroristaként tekint rájuk, utóbbi Izrael példáját követve hermetikusan lezárta az általuk vezetett gázai övezet déli határát.

– mondta Dornfeld László, aki elárulta, hogy a szervezet fokozatosan radikalizálódott, 1991-ben pedig megalapították a Kasszám Brigádokat, amely a Hamász fegyveres szárnya. A terrorszervezet 1994 óta klasszikus terrortámadásokat hajt végre, mindezt a palesztin nép széleskörű támogatása mellett.

A Hamásszal kapcsolatban a szakértő szerint fontos megjegyezni, hogy 2006-ban a csoport Gázában külföldi megfigyelők által is demokratikusnak tartott választással kerültek hatalomra, és Ciszjordániában is rendelkezik egy népes támogatói bázissal. Mindezek ellenére a környéken több arab muszlim állam is terroristaként kezeli a csoportot.

A legfőbb külső támogató Irán, amely az iszlám síita ágához tartozik ugyan, de Izrael elpusztítása olyan cél, amely felülírja ezen ellentéteket. Szintén fontos külső támogatója a terrorszervezetnek Katar is. Ezenkívül pedig közeli kapcsolatban áll más, a térségben aktív iszlamista terrorszervezetekkel is, mint például a libanoni Hezbollah

– jegyezte meg Dornfeld, aki kiemelte, hogy a Hamász megerősödésének két oka van: egyrészt az Izrael eltörléséig folytatott harc szakadatlan hirdetése, másrészt pedig az, hogy a szegényebb néprétegeket célozzák meg oktatási és egészségügyi intézmények fenntartásával, a fiatalokba pedig már egész kis kortól a mártíromság erényét nevelik bele.