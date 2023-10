Pénteken este New Yorkban, ahol Izraelen kívül a legnagyobb zsidó lakosság él Izrael-ellenes, Palesztina melletti tüntetés volt. A több száz tüntető „népirtással” vádolta Izraelt , és felszólította az Egyesült Államokat, hogy vonja vissza közel-keleti szövetségese támogatását – írta meg a The Guardian. Néhány száz palesztinbarát tüntető gyűlt össze az Egyesült Államok déli részén, Miamiban is. Erős rendőri jelenlét őrizte a tüntetést, és távolságot tartott az utca túloldalán lévő tucatnyi Izrael-barát tüntetőtől. Egyes zsidó szervezetek szerint Izrael megsemmisítésére szólítottak fel a tüntetők, antiszemita jelszavak kíséretében.

Emlékezetes, hogy a gázai Hamász harcosai egy hete, szombaton megtámadták Izraelt és több mint 1300 embert – többségében civileket – megöltek. Izrael heves rakétatámadásokkal válaszolt a sűrűn lakott enklávéra. Azóta több ezren próbálnak Gáza déli részébe menekülni, miután Izrael felszólította őket, a várható szárazföldi offenzíva előtt.

Borítókép: Palesztinbarát tüntetés New York városában 2023. október 13-án (Fotó: AFP/Ed Jones)