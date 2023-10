Biztonsági vizsgálat indult azután, miután egy tüntető eltávolított egy izraeli zászlót a sheffieldi városháza tetejéről egy Palesztina-párti tüntetésen.

A közösségi médiában közzétett felvételen látszik, ahogy egy tüntető a kedd esti tüntetésen felmászott a 60 méter magas épületet tetejére, hogy elérje a városházára kitűzött izraeli zászlót. Ahogy odaér, le is tépi azt a helyéről, miközben egy palesztin zászlót lengetett. A sheffieldi városi tanács szóvivője elmondta, hogy az izraeli zászlót visszaadták a tisztviselőknek.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Anglia és Nyugat-Európa több városában is tartottak tüntetéseket Palesztina mellett, többek között Londonban is.

Borítókép: A palesztinok mellett tüntető emberek Londonban 2023. október 9-én (Fotó: MTI/AP/Kirsty Wigglesworth)