Már a baloldali sajtó is elismeri, hogy hibás az unió migrációs politikája

Több államban látható, hogy hosszú távon mekkora problémát okoz a migráció társadalmi feszültségekben, a közbiztonság romlásában – erről már Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő beszélt nemrég a Kossuth rádióban. Emlékeztetett arra is, hogy Svédországban a hadsereg bevetése is felmerült a kormány részéről, mert a rendőrség már nem elég ahhoz, hogy fenntartsa a rendet Stockholmban, Uppsalában vagy Malmőben. Franciaországban is állandó téma a közbiztonság romlása, 238 új csendőrőrsöt hoznak létre, láthatóan kezelhetetlenné válik a probléma – tette hozzá.