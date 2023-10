Megmagyarázhatatlan, miért folyósít a terrortámadás után még támogatásokat az EU Palesztinának

Megmagyarázhatatlan, hogyan érhette ennyire felkészületlenül Izraelt a Hamász által indított terrortámadás, hiszen számos titkosszolgálat is árgus szemekkel figyeli a térséget. Arra sincs épeszű magyarázat, hogy a terrortámadások után az EU miért folyósít még támogatásokat Palesztinának. Könnyen kialakulhat egy olyan erőszakspirál, amely nemcsak Izraelt, hanem a világbékét is fenyegeti – hangzott el a 48 perc – Házigazda Lánczi Tamás csütörtök esti adásában az M1 aktuális csatornán.

A műsorban Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonsági tanácsadója, Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő és ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég tanácsadója vitatta meg Lánczi Tamással az Izraelt ért támadás következményeit.

A Híradó.hu beszámolója szerint a műsorban Lánczi Tamás arra a kérdésre kereste a választ, hogyan érhette a bestiális támadás ennyire készületlenül az izraeli hadsereget.

Hogyan fordulhatott elő az, hogy a világ egyik legjobban edzett hadserege, a világ egyik legélesebb szemű titkosszolgálata ezt így benézte?

– tette fel a kérdést.

Horváth József rámutatott arra,

nem csak az izraeli titkosszolgálatról van szó, mert ezt a térséget árgus szemekkel figyeli az amerikai és az orosz titkosszolgálat, és valószínűleg a kínaiak is.

Lánczi Tamás megjegyezte, hogy egy ilyen akcióról a palesztin oldalon minimum több ezer embernek tudnia kellett. Felidézte, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója egy héttel a támadás előtt úgy nyilatkozott, hogy a közel-keleti térség csendesebb, mint bármikor.

Schiffer András azt mondta: az, hogy az izraeli titkosszolgálat ennyire benézte a történetsort, több mint meglepő. Emlékeztetett arra, hogy negyvenedik hete hergelik a népet a demokratikusan megválasztott izraeli kabinettel szemben.

Kiemelte,

az elmúlt 75 évben nem volt példa arra, hogy a tartalékosok kilátásba helyezik, megtagadják a katonai szolgálatot, a Moszad korábbi vezetője pedig nyíltan a kormánnyal szembehelyezkedő nyilatkozatot fogalmaz meg.

– Miért gondoljuk azt, hogy más titkosszolgálatok nincsenek jelen Izraelben, az izraeli hadseregben vagy a Moszadban? – kérdezte Schiffer András, és felidézte, hogy Benjamin Netanjahu és a koalíciós partnerei kifejezetten az amerikai állásponttal szembehelyezkedő nézeteket hangoztattak a tavalyi kormányalakításuk során. – Nem gondoljuk azt, hogy komoly érdekeket sért, ha Izrael nem száz százalékig mindenben megbízható szövetsége az Egyesült Államoknak? – vetette fel Schiffer András, rámutatva, hogy Izrael most egy az egyben beállt a Nyugat mögé.

Ifjabb Lomnici Zoltán egyetértett Schiffer Andrással abban, hogy

Izraelnek joga van az önvédelemhez, Palesztinának pedig az önrendelkezéshez, és hogy a szegénység a táptalaja lehet a térségben a radikalizmusnak.

Az alkotmányjogász emlékeztetett arra, hogy egy héttel a konfliktus előtt az Egyesült Államok Izraellel kapcsolatos politikáját kritizáló cikkek is megjelentek az izraeli sajtóban. Kiemelte, hogy az Európai Unió és egyes tagállamok is támogatták Palesztinát.

Ezek a támogatások közvetve eljutnak a Hamászhoz

– közölte.

– Elindult az együttműködés Szaúd-Arábia és Izrael között, ami csípte a szemét sok iszlám államnak. Volt egy nagyon mély belpolitikai válság Izraelben, ami a hadseregre is átterjedt – összegezte a házigazda, aki szerint nincs épeszű magyarázat arra, hogy a terrortámadások után miért folyósít az Európai Unió továbbra is támogatásokat Palesztinának, miközben a korábbi támogatásokból is rakétákat és fegyvereket vehettek.

Horváth József szerint hosszú hónapokat igényelhetett a szombati terrortámadás megszervezése, és rengeteg furcsa eleme van ennek a tragikus eseménynek. – Aki volt katona, tudja, nincs az a kicsike katonai egység, aminek éjszaka ne kellene őrséget állítania – magyarázta a biztonságpolitikai szakértő annak kapcsán, hogy éjjel lemészárolták az izraeli hadsereg Gázai övezet mellett állomásozó egységeit.

Az izraeli hadsereg a támadás után lassan reagált

– vélekedett a szakértő.

Lánczi Tamás felidézte, nemcsak zsidó izraeli állampolgárokat mészároltak le, hanem nyugat-európaiakat is, akik egy zenei fesztiválra mentek oda bulizni. Véleménye szerint a nyugat-európai országoknak el kellene ítélniük a terrort magasztaló tüntetéseket, és fel kellene szólalniuk áldozatul esett állampolgáraik érdekében.

Schiffer András azt mondta:

egy erőszakspirál alakul ki, ami nemcsak arabokat, izraelieket, hanem a világbékét is fenyegetni fogja.

