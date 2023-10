Nagy a baj: róka fogta csuka helyzetben Franciaország

A napokban megjelent egy kutatás az Elabe részéről, amelyből kiderült, hogy a franciák 68 százaléka úgy véli, hogy az izraeli konfliktus feszültséghez vezethet Franciaországban.

Az elmúlt években egyre több olyan felmérés születik amelyekből azt látjuk, hogy a francia társadalom egyre kevésbé tudja feldolgozni a bevándorláshoz kapcsolódó nehézségeket

– jegyezte meg lapunknak Fejérdy Gergely, ugyanakkor hozzátette, az viszont tagadhatatlan, hogy Franciaországban erős az a szociális tradíció, hogy a menekülőket be kell fogadni, de erősödik az a meglátás, hogy a bevándorlók között nemcsak rászorulók vannak, hanem ebből profitáló, a terrorizmust éltető szereplők is. Az arras-i események is csak erősítették ezt a szemléletet.