Orbán Balázs: Mindenki elégedetlen a brüsszeli vezetés teljesítményével

Terítéken az európai választások

Európa jövőjéről tanácskoztak szeptember 29–30-án Rómában a konzervatív politikai erők, elkezdődtek az előkészületek az európai parlamenti választásokra. Nemzetközi kutatók és agytrösztök, európai uniós képviselők, olasz miniszterek együttműködésével kerestek megoldást a kontinens legfontosabb kérdéseire, többek között a migráció kihívására. Felszólalt többek között Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai tanácsadója. Az európai parlamenti választásokra való felkészülésről, a jobboldali erők összefogásának szükségességéről, valamint a Brüsszel által bevezetett kvótarendszerről nyilatkozott, amit a nyáron kötöttek meg, de mára már megbukott.

A miniszterelnök politikai tanácsadója úgy fogalmazott, örül, hogy immár második alkalommal vehet részt a konzervatív és szuverenista erőket képviselő fórumon.

Szerte Európából jönnek, hogy megvitassák a kontinenst érintő legfontosabb témákat, jelen esetben az európai parlamenti választásokat; azt, hogy hogyan lehet fordulatot elérni Brüsszelben.

Lapunk kérdésére hangsúlyozta, hogy mindenki elégedetlen a brüsszeli vezetés teljesítményével, amely leszerepelt, kudarcot vallott a migráció kezelésében és a nemzetek Európája programjának megvalósításában is. Európa versenyképessége is komoly problémákkal küzd. Mindenki érzi, hogy változásra van szükség. Kiemelte azt is, hogy példaértékű lehet az olasz politikai modell, azaz, hogy a centrális jobboldal, a konzervatívok és az identitáspártiak együtt kormányoznak. Ami Olaszországban megvalósult, azt kellene az európai parlamenti választásokat követően Brüsszelben is megismételni.

Orbán Balázs az Európát érő migrációs helyzettel kapcsolatban elmondta, az egész kontinens nagyon nagy bajban van. Olaszországban nagyon hasonló a helyzet, mint 2016-ban, amikor a csúcsponton volt a migrációs nyomás. Ráadásul azóta egyre szervezettebbek, egyre agresszívebbek az illegális bevándorlók csoportjai és az emberkereskedők.

Kitért arra is, hogy a Brüsszel által Lengyelország és Magyarország akarata ellenére áterőltetett migrációs megállapodás, amit nyáron fogadtak el, mára már megbukott. Hangsúlyozta a magyar kormány álláspontját, azaz, hogy csak azokat szabad beengedni, akiknek a menedékügyi kérését a hatóságok elbírálták. Amíg nem történik meg a kérelem elbírálása, addig nem lehet belépni a schengeni zóna területére. Bármennyire is igyekszik ellenkezni ezzel Brüsszel, csak ez működhet. Minden más megoldás migránsgettók létrehozásához vezet, a kötelező kvóták újraerőltetését jelenti.

Orbán Viktornak igaza volt

A római konferencia második napján az Európát érő migrációs helyzetet megvitató panelben felszólalt Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója. Lapunknak úgy nyilatkozott, felszólalásában azt kívánta hangsúlyozni, hogy mára már egyre több európai tagállam kénytelen belátni, hogy Orbán Viktornak igaza volt, amikor a migrációs vészhelyzetről beszélt 2015-ben.

Kovács István elmondta, érdekes volt, hogy a panelben olyan országok képviselői mellett szólalt fel, mint Nagy-Britannia, vagy Olaszország, amelyek világviszonylatban is gazdagok, nagy hadseregük van, és befolyásos országok. Figyelemre méltó, hogy egy ilyen panelbe meghívtak egy magyar előadót is.

Szerinte a magyar példa azt mutatja, hogy egy tagállam, ha akarja, akkor meg tudja állítani a modern illegális migrációt – még akkor is, ha az az Európai Unió, amelynek a legtöbbet kellene tennie az illegális migráció ellen, éppen azért dolgozik, hogy legalizálja, megszervezze azt.

Megjegyezte, hogy mára már az olaszok és a spanyolok is rájöttek, sőt Svédország is kénytelen szembenézni azzal, hogy Európának az illegális migráció kizárólag bűnözést, a közbiztonság romlását hozza. A bevándorlás tehát egyáltalán nem egy olyan pozitív tényező, aminek az Európai Bizottság, illetve az európai elit továbbra is beállítja.

Kovács István felidézte lapunknak, hogy a felszólalásában azt kívánta hangsúlyozni, hogy a magyar példa azt bizonyítja, hogy bátran fel kell emelni a hangunkat az igazságtalanság ellen.

Úgy, ahogy Orbán Viktor 2015 januárjában tette, amikor a Charlie Hebdo áldozatainak temetése napján azt mondta, hogy Európából bevándorlókontinenst csináltak, Franciaországból pedig bevándorlóországot, és ezért történhettek ilyen szörnyűségek.

Kovács István azt is kiemelte, hogy olyan gazdagok sem vagyunk, hogy pénzt adjunk bármilyen országnak. Magyarország így abból a szempontból is jó példa arra, hogy nem lehet rátenni a nemzetállamokra azt a súlyt, hogy megállapodjanak a harmadik világ minden egyes országával, ahonnan a migránsok jönnek. Ezt a terhet közösen kellene az Európai Unió tagállamainak magukra vennie az Európai Bizottság vezetésével, a külügyi szolgálatok a vezetésével – hangsúlyozta a magyar szakértő. Végül megállapította, hogy sajnálatos módon a brüsszeli elit, az Európai Parlament, az Európai Bizottság és még az Európai Tanács is éppen ennek az ellenkezőjén dolgozik. Nem megakadályozza az illegális migrációt, hanem megszervezi azt.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (balra) és Didier Reynders igazságügyi biztos beszélget az uniós testület heti rendes ülése kezdetén Brüsszelben 2023. szeptember 27-én. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)