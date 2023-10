A Hamász terrorakciójáért Németország is felelős. Legalábbis közvetetten felel érte – írta a Die Weltben megjelent véleménycikkében Michael Wolffson történész-újságíró. A német szakértő írására az Origó figyelt fel. Mint megjegyzik, Berlin már hosszú évtizedek óta pénzeli a palesztin tankönyveket. Azokban a kiadványokban viszont Izrael elpusztításáról is írnak. A szerző szerint a németek közvetve terrorszervezeteket is támogatnak.