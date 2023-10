Itt is szeretném ismételten elmondani, hogy ha ezzel a következő evakuációs művelettel kapcsolatban bármi is idő előtt nyilvánosságra kerül, akkor az veszélyezteti biztonságos végrehajtást, az abban részt vevő emberek életét, ezért az evakuációs művelet lefújásához vezethet. Ezért tisztelettel arra kérem most azon magyar állampolgárokat, akik Izraelben vannak, és a következő egy-két órában üzenetet fognak kapni az újabb evakuációs műveletről, hogy arról semmit ne hozzanak nyilvánosságra, ne kommunikáljanak, ne adjanak ki információt olyan személyeknek, akik nem vesznek részt az evakuációban