Tovább terjed az antiszemitizmus Európa nagyvárosaiban: már megjelölik a zsidók házait + videók

Amióta a Hamász megtámadta Izraelt, igen feszültté vált a helyzet, de nemcsak a Gázai övezetben, hanem Európa nagyvárosaiban is, ahol egymást érik a palesztinokat támogató tüntetések, ahol rendszeresek az Izrael-ellenes, antiszemita rigmusok. Rengeteg videó árasztotta el a netet olyan felvételekkel, ahol palesztinpártiak Izraelt és a zsidókat fenyegetik, agresszívak, a rendőrség pedig nagyrészt tehetetlen velük szemben. Egyesek azt üvöltözik, hogy Allah győzni fog Európában is és elhozza a saría törvényeit hozzánk is.

Berlinben nemrég Molotov-koktélt dobtak egy zsinagógára, az esemény megrázta a helyi zsidó közösséget – írt róla lapunk is. A rendőrségi jelentések szerint a két elkövető „égő, folyadékkal töltött palackokat” dobott az épületre, a történteket a hatóságok gyújtogatási kísérletnek minősítették.

Tegnap pedig rendőrökre támadtak az Izrael-ellenes tüntetők a német fővárosban. Az antiszemita rigmusokat skandáló tüntetők kövekkel, palackokkal dobálták, tűzijátékokkal lőtték a rendőröket, kukákat, gumiabroncsokat és autókat gyújtottak fel. Legalább száz embert őrizetbe is vettek a hatóságok.

Az Origó arról ír, hogy Berlinben már azon lakások ajtajait is megjelölik, ahol zsidók élnek, és az óvodákat és az iskolákat rendőrök védik, hogy megelőzzék az arabok támadásait.

Svédországban a göteborgi zsidó gyülekezet arra kérte a tagjait, hogy semmiképp se nyilvánítsák ki vallásukat az utcán, sőt, azt is kérték tőlük, hogy ne beszéljenek héberül, ugyanis már ebből is komoly bajuk adódhat. Rengeteg arab ünnepelt az utcákon és örömüket fejezték ki az izraeli állampolgárok lemészárlásával kapcsolatban, majd azt skandálták, lemészárolják a zsidókat.

Az Egyesült Királyságban 581 százalékkal nőtt meg az elmúlt napokban az antiszemita támadások száma, legalább tizenhét támadás érte zsidó iskolák diákjait és tanárait. Folyamatosak a tüntetések az utcákon is, ahol ugyancsak nem marad ki az Izrael-ellenes és gyűlölködő skandálás. Több száz tüntető pedig a mellkasát verve mutatta meg, hogy milyen sokan vannak.

Korábban lapunknak Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő arról beszélt, hogy óriásira nő a terrorveszély Európában, és a brüsszeli mészárlás csak a kezdet. Mint mondta, gyakorlatilag Európa minden országában lehetnek alvó terroristasejtek, akik évekig, akár évtizedekig itt vannak közöttünk, mielőtt megkapják a parancsot, hogy végezzék el a feladatukat. Olaszországban be is tiltották a tüntetéseket félve attól, hogy a tömegben terroristák is lehetnek.

Egy másik felvételen pedig látszik, hogy mit hoznak ide, Európába, egy csapat pakisztáni verekedett össze egy csapat afgánnal Udine utcáin.

Borítókép: A palesztinokat támogató tüntetés a hollandiai Eindhovenben 2023. október 14-én (Fotó: MTI/EPA/ANP/Rob Engelaar)