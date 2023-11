Az elhibázott szankciós politikát szorgalmazta a Magyarországot támadó Ursula von der Leyen

A német bürokrata szűk két hónappal később, szeptember 14-én még erre is rátett egy lapáttal, amikor azt hangsúlyozta, hogy nem engednek a szankciókból, hiszen nem engedékenységre, hanem eltökéltségre van szükség: „Oroszország gazdaságát a Kreml tette tönkre. Ez Putyin pusztító háborújának az ára. És hadd tegyem nagyon világossá: a szankciókból nem engedünk. Ma eltökéltségre van szükség, nem pedig engedékenységre. Ugyanez igaz az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatásra. Az »Európa együtt« kezdeményezés égisze alatt eddig több mint 19 milliárd euróval támogattuk Ukrajnát. És ebben nincs benne a katonai támogatás. Ráadásul hosszú távra tervezünk.”

Az Európai Bizottság elnöke a Magyarországra nézve bizonyos veszélyes energiaszankciók ügyében is kifejezetten aktív volt, és 2022. május 4-én teljes körű kőolajszankcióra tett javaslatot:

„Az utolsó szankciócsomagban a szénnel kezdtük. Most az orosz olajtól való függőségünkkel foglalkozunk. Tisztázzuk: nem lesz könnyű. Egyes tagállamok erősen függenek az orosz olajtól. De egyszerűen dolgoznunk kell rajta. Most az orosz olaj betiltását javasoljuk. Ez teljes behozatali tilalom lesz minden orosz tengeri és csővezetékes olajra, a nyersolajra és finomítottra is.” Ursula von der Leyen ennek megfelelően 2022. május 31-én üdvözölte is az olajszankciókat a ma már X néven működő Twitteren: „Üdvözlöm a ma esti EUCO megállapodást az Oroszország elleni olajszankciókról. Ez az év végére gyakorlatilag az Oroszországból EU-ba irányuló olajimportot mintegy 90 százalékkal fogja csökkenteni”.

A német bürokratát természetesen a gáz kérdése sem hagyta hidegen, hiszen 2022. szeptember 7-én ársapkát javasolt az orosz gázra:

„Célunk a gáz költségeinek csökkentése. Ezért árplafont fogunk javasolni az orosz gázra. Természetesen a feladat itt nagyon világos. Mindannyian tudjuk, hogy a szankcióink mélyen belevágnak az orosz gazdaságba, súlyos negatív hatást eredményezve. Putyin részben a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételekkel operál. Tehát itt a cél, hogy csökkentsük Oroszország bevételeit, melyeket Putyin a kegyetlen ukrajnai háború finanszírozásához használ. Az elmúlt hónapok munkája most kezd igazán kifizetődni, mert a háború elején importált gáz 40 százaléka régóta orosz volt. Ma ez már 9 százalékos szintre süllyedt.”