Duplájára nőtt az antiszemita bűncselekmények száma New Yorkban

New York város rendőrségének októberi bűnügyi adatai szerint több mint duplájára emelkedett az antiszemita bűncselekmények száma az előző év hasonló időszakához képest. Joseph Kenny, a New York-i rendőrség nyomozói vezetője szerint ezek többsége graffitivel, súlyos zaklatással és rongálással kapcsolatos – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat.