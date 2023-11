Orbán Viktor: A konzervatív beszéd azonnali megbélyegzéssel jár

Először is tudnia kell, hogy a régi vágású politikai vezetők közé tartozom. Tehát amikor úgy döntöttünk, hogy politikusok leszünk, az azt jelenti, hogy ez egy küldetés. Szóval 16 évet töltöttem az ellenzékben, de ésszerűnek tartottam, tudod. Ésszerű, mert akár ellenzékiként is, parlamenti vagy városi képviselőként is, de szolgálhatja a nemzetét és a közvéleményt.