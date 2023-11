Tovább dagad a botrány Alain Delon egykori ápolója körül

Az eddig is durva botrány így tovább dagad, ami azután tört ki, hogy a színész a nyáron megkérte az addig ápolónőként mellette tevékenykedő Rollint, hogy hagyja el a birtokot, majd pedig a családjával be is perelték a nőt.

Anouchka, Alain-Fabien és Anthony Delon azt állítják, Rollin 2019 óta egyre agresszívebben lép fel mind az apjuk, mind a további családtagok ellen, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a férfit elszigetelje a környezetétől, illetve teljes befolyása alá vonja.

A gyerekek bizonyítani szeretnék, hogy Rollin letagadta, hogy az apjuk otthon volt, ha telefonon keresték, kezelte a levelezését, és még a kedvenc kutyáját is menhelyre adta, majd szándékosan félrekezeltette

− írja a Világgazdaság.

De ez sem elég, hiszen kiderült, hogy rengeteg pénzről is szó van az ügyben, hiszen az említett közel 42 millió forintnak megfelelő euró mellett − aminek az eredetét egyelőre nem tudta kideríteni a rendőrség− a nő az utolsó négy hónapban 900-950 eurót vett le a színész ügyeire. Ám, ahhoz képest, mennyi mindenre elég lett volna ez az összeg, még étel sem volt a színész birtokán.

Alain Delon 2019-ben agyvérzést szenvedett, azóta kifejezetten rossz fizikai állapotban van, épp ezért szüksége volt egy segítőre, így került képbe Rollin, aki azt állítja, hogy 2006 óta éltek együtt és ő is gondoskodott a színészről.

A vád állítása szerint az elmúlt időszakban lett igazán manipulatív, agresszívan próbálta izolálni a színészt.

Természetesen a nő tagad, és azt mondja, hogy a gyerekek ferdítése az egész, akiknek az egyetlen céljuk, hogy eltávolítsák őt az apjuk életéből. Júliusban ő is feljelentést tett lopás, erőszak és rágalmazás miatt.