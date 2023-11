Zelenszkij szerint felelőtlenség háború idején választásokról beszélni

Az ukrán elnököt az elmúlt hónapokban több irányból is támadás érte, amiért az idén októberre tervezett parlamenti választásokat a hadiállapotra hivatkozva nem volt hajlandó megtartani. Az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének elnöke, Tiny Kox például arról beszélt az ET májusi csúcstalálkozója után, hogy Ukrajnának meg kell oldania ezt a helyzetet, mert, mint mondta, senki nem fogja az ukránok szemére hányni, ha nem lesz tökéletes a választás. Ám ha nincsenek választások, az kérdéseket vet fel, mert választások nélküli demokrácia nem létezik.