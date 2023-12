Petro Porosenko ukrán exelnök és milliárdos oligarcha az előremenekülést választotta. Az egykori elnöknek is volt Magyarországon érdekeltsége, a Tibi csokoládét például egy időben az általa 1996-ban alapított, neve után Roshennek nevezett (Poroshenko) korporáció magyarországi gyárában gyártották. Porosenko ellenkeresetben támadta meg Zelenszkijt, aki le akar vele számolni állítólagos kapcsolatai miatt a kijevi vezetésben. A volt elnök keresetében többek között azt is követelte Zelenszkijtől, hogy ne csak utaljon rá, hanem hozza is nyilvánosságra üzleti viszonyát Medvedcsukkal. Az Ukrán Legfelső Bíróság Különtanácsa október 19-én lezárta az ügyet, Porosenko vesztett, bizonyítékok nem kerültek elő.

