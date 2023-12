Eltűnőben vannak a karácsonyi keresztény hagyományok Olaszországban

Az olasz karácsonyi hagyományok nagymértékben a keresztény valláson alapulnak, és az ünnepi időszak inkább a meghitt családi együttlétről szól, mint a fogyasztásról. Ma már szinte minden olasznak van karácsonyfája, és a hagyományos betlehem felállítása nyolcszáz éves hagyományra tekint vissza. Szent Ferenc 1223-ban állította fel az első élő betlehemet Greccióban. Azóta az olasz otthonok egyik legbájosabb karácsonyi kelléke a Krisztus születését megörökítő jászol.

A megfigyelések szerint azonban évről évre alakul át az olaszok karácsonya és kopnak ki a keresztény szokások, szimbólumok.

A karácsonyi hagyományok szisztematikus és fokozatos laicizálása valójában már a hetvenes években megkezdődött, és napjainkban is erőteljesen folytatódik. A statisztikák szerint míg az olaszok többsége karácsonyfát állít, addig a betlehemek kikopóban vannak az olasz otthonokban. Az olasz őstermelők szövetsége által készített felmérés szerint idén 3,5 millió otthonban állítottak karácsonyfát, mely az olasz családok 85 százalékát jelenti. Ennél lényegesen kevesebb betlehem került az otthonokba. Idén az olasz háztartások 55 százalékát díszítette betlehem.

Nem beszélve azokról az ideológiai támadásokról, amelyek évről évre érik a betlehemet és a karácsonyi dalokat.

Arra is volt példa, hogy LMBTQ-köntösbe öltöztetett szivárványos betlehemet is kiállítottak, mely kiváltotta a keresztény közösség tiltakozását. A Pro Famiglia e Vita élet- és családvédő civil szervezet római székházára karácsony vigíliáján két Máriát ábrázoló jelenetet festett egy közismert utcai falfestő. A katolikus szimbólumokat a más vallású és kultúrájú hívőkre hivatkozva távolítják el, míg valójában a progresszív baloldal áll a kezdeményezések hátterében. Még a karácsonyi dalok szövegét is átírják az iskolai előadásokon, hogy véletlenül se szerepeljen benne a Jézus szó.

Pontosan ebből a megfontolásból az olasz jobbközép kormány arra törekszik, hogy megvédje az ország kulturális gyökereit a generációkon keresztül átadott ünnepi hagyományok révén.

Céljuk, hogy védelmezzék és támogassák a karácsonyhoz kapcsolódó tevékenységeket, beleértve a betlehemek állítását az oktatási intézményekben. Nagy a veszélye, hogy az olasz identitást évszázadokon keresztül meghatározó keresztény hagyományok kikopásával egy mosolygós, nihilista, ateista fogyasztói társadalom hamvai maradnak – írja az Affari Italiani hírportál karácsonyi szokásokról szóló elemzése.

