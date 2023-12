Emberek millióinak nincs pénze fűtésre

Mindez megerősíti azt, amit az AfD mindig is jósolt: Az Oroszország elleni gazdasági háború csak a saját lakosságának árt. Ezért meg kell javítanunk és a lehető leggyorsabban üzembe kell helyeznünk az Északi Áramlat vezetékeket. Németország már most is a dicstelen nemzetközi élmezőnyhöz tartozik, ha adókról és illetékekről van szó, a szén-dioxid kvótát ezért meg kell szüntetni. Végre enyhítenünk kell az emberek terhein, és meleg otthont kell biztosítanunk, mert zöld ideológiával nem lehet fűteni