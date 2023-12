Emberkereskedelem gyanúja miatt több száz indiait tartanak egy repülőtéren + videó

Eredetileg csak műszaki okok miatt állt volna meg a franciaországi Vatry város repülőterén az a Dubajból Nicaraguába tartó repülőgép, melynek fedélzetén 303 indiai állampolgár is utazott.

Vatry (51) : un avion avec 303 Indiens à bord cloué au sol pour soupçons "de traite d’êtres humains" (exclu FDS : c'était le 6ème vol sur ce trajet pour cette compagnie charter spécialisée dans l'acheminement de pélerins indiens à la Mecque)https://t.co/cQKWppCCra pic.twitter.com/z32SiXLMtX — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) December 22, 2023

A járatról mindannyiukat leszállították és emberkereskedelem gyanúja miatt nem engedték őket tovább, az ügyben nyomozás indult – számolt be szombaton a 20 minutes franciaországi napilap. A több mint háromszáz utas között 13 kísérő nélküli kiskorú is utazott: a legfiatalabb egy 21 hónapos csecsemő, a legidősebb pedig egy 17 éves fiatal. A felnőttek többsége az Egyesült Arab Emírségekben dolgozhatott. Az ügyről tájékoztatták a Franciaországba kirendelt indiai diplomatákat is, akik rendszeresen látogatják országuk állampolgárait.