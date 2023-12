Különleges fogások a Nobel-banketten

Ahogy a Nobel-díjat magát is sok titok lengi körül, úgy a menüt is. A nyilvánosság számára az este hét órai kezdésig, míg a vendégeknek egészen addig, míg helyet nem foglaltak fél órával a kezdés előtt, titkos volt a menü.

A vacsorát a nyugati országrészről – a tenger mellől – származó séf állította össze, aki először kapott megbízást arra, hogy a Nobel-bankett vacsoráját összeállítsa.

Az előkészítő munka hónapokig tartott, és csak azt lehetett tudni, hogy a tenger ihlette.

Az előétel sárga cékla volt, amit tengeri fűvel együtt sütöttek, vajas, kapormagszósszal és kaviárral tálaltak, amihez Shaman Rosé Grnad Cru Champagne járt.

A Nobel vacsorák történeténben először volt kizárólag hal a menün.

A konyhán 44 szakács és cukrász dolgozott közel egy héten keresztül, hogy vasárnap este minden tökéletesen sikerüljön és mintegy kétszáz pincér szolgálta fel az ételeket és italokat.

A főétel királyrákkal töltött tőkehal filé volt, karalábé tekerccsel, tőkehallal és királyrákkal töltött kosár, ecetes hagymával, gombával tálalva, amit téli és nyári pácolt zöldségekkel és grillkagylós szósszal tálaltak.

A halat és a tenger gyümölcseit nem kedvelők nem jártak jól, mert a főmenűben kizárólag ilyenek voltak, az egyetlen alternatíva a vegetáriánus főétel.

A desszertnek a halat nem kedvelők is örülhettek. A záró fogást második éve összeállító cukrászt az észak gyümölcse, a vörösáfonya ihlette. Sült csokoládé krémet kompóttal, vörösáfonyával komponálta össze, de a szószba is jutott a gyümülcsből, ami mellé tejszínes parfé is került.