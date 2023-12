Szilveszterkor különösen fájdalmas lesz: 2050-re elveszíthetjük a legnemesebb buborékos bort

A ClimateAI éghajlatelemző platform előrejelzése szerint több száz szőlőfajta állhat a kihalás szélén, köztük a champagne készítéshez elengedhetetlen fajták, mint a pinot noir, a chardonnay is.

Habzóbort bárhol lehet készíteni, de champagne-t csak Champagne-ban (Franciaország) lehet készíteni

− mondta Will Kletter, a cég alelnöke, aki kiemelte, hogy bajba kerülhet a champagne. Arra is felhívta a figyelmet, hogyha szeretünk egy adott bort, akkor még most élvezzük ki az ízét, mert 2050-re teljesen megváltozhat az, amit most kedvelünk.

A champagne finom ízét a meleg, napsütéses napok és a hűvös éjszakák adják.

De ahogy az éghajlat melegszik, a szakértő arra figyelmeztetett, hogy ezek a hűvös éjszakák elmúlhatnak.

A klasszikus szőlőtermelő vidékek Franciaországban −mint például Champagne − nagy bajba kerülhetnek, mert a termelőknek muszáj lesz északabbra költöztetni a szőlőültetvényeiket, hogy még elég hűvös legyen a növényeiknek. Így jöhet a képbe akár Nagy-Britannia is, ahol a feltételek adottak lehetnek majd a jó borszőlőkhöz.