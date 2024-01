Gazdatüntetések kezdődnek egy újabb európai országban

A spanyol gazdák türelme is elfogyott, így csatlakoznak az európai tüntetéshullámhoz. A gazdálkodók tiltakozása, ami már Franciaországra, Németországra, Belgiumra, Olaszországra, Romániára és Lengyelországra is átterjedt, a következő hetekben eléri a spanyol régiókat is.

A mezőgazdasági szakmai szervezetek megállapodtak abban, hogy egy olyan sokkterv előremozdítását fogják követelni, ami mind európai, mind nemzeti szinten olyan intézkedéseket tartalmaz a mezőgazdasági dolgozók számára, amely segít nekik kilábalni a válságból.