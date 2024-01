Még egy utolsó próbát tesznek az EU-val

miközben mezőgazdaságunk egyre több bürokratikus követelménnyel küzd, ami a saját termelésünket is csökkenti, és masszívan szenved a rekordinflációtól, most az európai és osztrák piacot is elárasztanák a Dél-Amerikából származó mezőgazdasági alapanyagokkal, köztük marha- és sertéshússal. Ez a megállapodás nemcsak a gazdákat lehetetleníti el, hanem egészségügyi kockázatokat is jelent a fogyasztók számára.