Féltik a piacukat az osztrákok

A davosi Világgazdasági Fórumon Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Mercosur-megállapodás gyors végrehajtását szorgalmazta, ami miatt Ausztriában pattanásig feszült a helyzet. A gazdák elsősorban az Európai Unió vezetését hibáztatják azért, mert hamarosan lehetetlen helyzetbe kerülnek a piacon. Az úgynevezett EU–Mercosur kereskedelmi megállapodásról van szó, amelyről már évek óta zajlanak a tárgyalások. Ez olyan megállapodás, amelyet az Európai Unió a Mercosur-államokkal (Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay) kötött. Míg az unió elsősorban gépjárműveket, alkatrészeket, vegyi és gyógyszeripari termékeket szállít a térségbe, addig onnan főleg mezőgazdasági termékek érkeznek a tagállamokba. Az egyezmény célja hivatalosan a kétoldalú kereskedelem és a beruházások növelése, valamint a vámok és a nem vámjellegű kereskedelmi akadályok csökkentése.

Az osztrák gazdák attól félnek, hogy a dél-amerikai olcsó áru elárasztja az uniós piacot, és nem tudják majd állni a versenyt.

Szerintük felháborító, hogy míg nekik a szigorú uniós előírásokat kell követniük, ezáltal pedig a minőséget is tartaniuk kell, addig a dél-amerikai árukra nem vonatkoznak a szigorú szabályok. Így az ottani mezőgazdasági szereplők megtehetik, hogy sokkal gyengébb minőségű árut küldenek az unióba, jóval olcsóbban, mint az európai gazdák.

Úgy vélik, hogy Ursula von der Leyen az osztrák gazdák sírját ásta meg a megállapodás támogatásával.

Ezzel egyetért az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is. Gerald Hauser, az FPÖ politikusa a parlamentben kijelentette, hogy „ez a megállapodás a végső halálos csapást jelentené gazdáinknak, és egyúttal a dél-amerikai trópusi esőerdők fokozott erdőirtását is jelentené. Egy ilyen kereskedelmi megállapodás nem segítene senkinek, főleg nem az osztrák fogyasztóknak, sem a gazdáknak, kivéve néhány nagyvállalatot.” Az FPÖ politikusa megjegyezte azt is, hogy „kristálytisztán látszik, hogy az Európai Bizottság kizárólag a világ pénzarisztokráciájának pártfogás-politikáját folytatja, míg a nemzetállamokat egyre inkább megfosztják hatalmuktól”.