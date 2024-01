Nagy bajban Joe Biden: most kiderülhet minden ukrajnai korrupciós ügye

Újra nagy veszélybe kerül a fia miatt Joe Biden amerikai elnök. Hunter Biden nem jelent meg egy kongresszusi meghallgatáson, amit az elnök elleni vádemelési ügyben tartottak, így a kongresszus megsértése miatt eljárás alá vonhatják, ami Biden kampányára és politikusi jövőjére is kihatással lehet – számolt be az Origó. Jövő hétre emiatt a republikánusok összehívják a kongresszus illetékes bizottságát. Joe Biden fia ellen több bűncselekmény miatt is vádat emeltek, két kisebb súlyú bűncselekményben vádalkut kötött a hatóságokkal. Azt azonban a bíróság később megsemmisítette, ismét bíróság elé állt az ügyben, és csak súlyos feltételekkel maradhatott szabadlábon.

Hunter Biden. Fotó: AFP/Mandel Ngan

Joe Biden fia ellen azóta Kaliforniában újabb kilenc vádpontban emeltek vádat, ez ügyben több millió dolláros adócsalás miatt ítélhetik el. Ráadásul ebben az ügyben már szerepel a Burisma-ügy is, ami felveti annak gyanúját, hogy az elnök közbenjárt fia érdekében az ukrán hatóságoknál, hogy korrupciós pénzeket kapjon.

Tavaly december 13-án Hunter Biden nem jelent meg egy zárt ajtók mögötti meghallgatáson, a törvényes idézés ellenére sem. A képviselőház felügyelőbizottsága jövő héten ülést tart, hogy megvitassa a kongresszus megsértésének vádját – írja a FoxNews. A hírtelevízió internetes oldala emlékeztet, hogy a meghallgatást a képviselőház republikánusok által vezetett, Biden elnök elleni vádemelési vizsgálat részeként folytatták volna le. Hunter Biden arra hivatkozott, hogy csak nyilvánosan tenne vallomást, ez azonban nem volt lehetséges. Ezek után egyszerűen felolvasott a Capitoliumon kívül egy nyilatkozatot.