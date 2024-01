Tovább gyűrűzik az ENSZ terrorista alkalmazottainak botránya

A UNRWA az egyes kormányok támogatásaiból finanszírozza a palesztinok ellátását, azonban a napvilágra került információk hatására országok egész sora, köztük az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Nagy-Britannia és Németország is bejelentette, hogy felfüggeszti a segélyeket. Hozzájuk csatlakozott most Új-Zéland – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap.

Countries halting funding to UNRWA:



🇦🇺 Australia

🇨🇦 Canada

🇫🇮 Finland

🇩🇪 Germany

🇮🇹 Italy

🇳🇱 Netherlands

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland

🇬🇧 United Kingdom

🇺🇸United States — Visegrád 24 (@visegrad24) January 27, 2024

A lépés azonban nem mindenkinek tetszik. Nihad Awad, az Amerikai-Iszlám Kapcsolatok Tanácsának (CAIR) ügyvezető igazgatója hétfőn azt követelte, hogy az Egyesült Államok állítsa vissza a UNRWA finanszírozását.

A CAIR hétfőn közleményt adott ki, amelyben elítélte a támogatás leállítását.

Erkölcsileg romlott és nyilvánvalóan következetlen, hogy Biden elnök a UNRWA finanszírozását az izraeli kormány által felhozott, meg nem erősített állítások alapján csökkenti, miközben egyidejűleg az izraeli kormányt támogatja, annak ellenére, hogy megerősítést nyertek a szisztematikus háborús bűnökre vonatkozó állítások

– olvasható a kommünikében.

A UNRWA finanszírozását Donald Trump volt elnök egyszer már leállította, mert olyan aggályok merültek fel, hogy a szervezet támogatja a terrorizmust és a palesztin gyerekek Izrael ellen hangolását. Joe Biden azonban visszaállította a támogatást, és 700 millió dollárt különített el a UNRWA számára – írja a Breitbart amerikai hírportál.



Borítókép: Az UNRWA által felállított sátor Rafah-ban (Fotó: Abed Zagout / ANADOLU / Anadolu via AFP)