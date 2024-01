Új lendületet hozhat a politikába az új miniszterelnök

Több mindent kellett mérlegelnie Macronnak ennél a váltásnál. A francia elemzők több lehetséges indokot is megjelöltek. Az egyik, hogy az európai parlamenti választások közeledtével a közvélemény-kutatások szerint a Nemzeti Tömörülés toronymagasan vezet és megnyerné az EP-választásokat Franciaországban, hiszen mintegy tíz százalékkal vezet Macron pártja előtt. A Nemzeti Tömörülés elnöke pedig a rendkívül fiatal, 28 éves Jordan Bardella. Macron elnöknek emiatt fontos lehet, hogy saját oldalán is fel tudjon mutatni egy fiatal vezetőt, ez is indokolhatta Gabriel Attal pozícióba hozását, aki rekordot döntött meg azzal, hogy mindössze 34 évesen vált Franciaország miniszterelnökévé