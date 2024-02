A magyar és az uniós vagyonnyilatkozatok ügye mutatja, hogy igenis van liberális kettős mérce

Nem nyilvános

Az Európai Parlament képviselőinek magatartási kódexe 2012. január 1-jén lépett hatályba, és legutóbb 2023-ban vizsgálták felül.

Az Európai Parlament oldalán leírtak szerint a kódex elvárja, hogy a képviselők részletes nyilatkozatot tegyenek magánérdekeltségeikről, emellett vagyonnyilatkozatot és adott esetben az összeférhetetlenségről való tudomásszerzésről szóló nyilatkozatot is kell tenniük.

A képviselők által a nyilatkozatban közölt információk megtalálhatók a képviselők egyéni adatlapján, kivéve a vagyonnyilatkozatokat, amelyek nem nyilvánosak.

Egy, az Európai Parlament által kiadott, a parlamenti képviselőket terhelő pénzügyi tájékoztatási kötelezettségeket összehasonlító elemzésben az is olvasható, hogy az EP-képviselőknek röviddel hivatalba lépésük után be kell nyújtaniuk egy pénzügyi érdekeltségeikről szóló nyilatkozatot. Ezt a kötelezettséget sem az uniós szerződések, sem az európai választási jogszabály nem említi, de az eljárási szabályzat igen. Az elemzés szerint az uniós jog elvárja azt is, hogy a képviselők valamennyi döntésüknél tiszteletben tartsák a közérdeket, valamint feddhetetlenül, átláthatóan, becsületesen és elszámoltathatóan járjanak el.



Az elemzés az EP-képviselőkre rótt pénzügyi közzétételi kötelezettségek körével kapcsolatban azt is írja, hogy nem kell információt közzétenni a harmadik felek által az európai parlamenti képviselőknek politikai tevékenységükhöz nyújtott kiegészítő támogatások összegeiről.

Emellett az egyéb, a magatartási kódexben kifejezetten fel nem sorolt pénzügyi érdekekről sem, amelyek befolyásolhatják az EP-képviselők teljesítményét.

Ráadásul a parlament magatartási kódexe nem írja elő az EP-képviselőknek vagyon- és kötelezettségnyilatkozat benyújtását (kivéve a pénzügyi érdekeltségekről). Igaz, több tagállam nemzeti jogszabályai előírják, hogy az ezekben az országokban megválasztott képviselők kötelesek eleget tenni egy ilyen kötelezettségnek.

Ehhez képest a szokásos liberális kettős mérce jegyében a magyar vagyonnyilatkozati rendszert úgy kritizálják különböző aktivistacsoportok és médiumok, hogy az jóval szigorúbb, mint a brüsszeli.