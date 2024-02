A szankciók lassan, de biztosan behatolnak az orosz–magyar kapcsolatokba is

– Magyarország nem ért egyet a szankciós politikával, ahogy a háborúval sem, mi inkább békét szeretnénk mihamarabb. Hol van Magyarország szerepe Oroszország szemében? Barát, ellenség, partner? Nem baráti ország?

– Nem szeretnék semmilyen titulust Magyarországra aggatni. Nagyon jó, pragmatikus a kapcsolatunk. Természetesen van olyan ügy, amiben nem értünk egyet, de tiszteletben tartjuk a másik álláspontját. Ez pedig nagyon fontos. Ezért tudnak a vezetőink rendszeresen találkozni és nagyon nehéz kérdésekben is tárgyalni. Nyilván a gazdasági kapcsolatainkat súlyosan befolyásolják a szankciók, amelyeket Magyarország is fenntart. Azt látjuk, hogy a magyar fél mindent megtesz, amit a büntetőintézkedések engednek, hogy a viszony megfelelő maradjon. A kulturális kapcsolatokat is megpróbáljuk fenntartani. Nem próbáljuk meggyőzni egymást arról, hogy a mi véleményünk az üdvözítő. A szankciók azonban lassan, de biztosan behatolnak a kapcsolatainkba.