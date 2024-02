Brüsszeli súlyos kettős mércét emleget az osztrák jobboldal

Maga az Európai Unió is törvényt tervez elfogadni a külföldi befolyás ellen. A civil szervezeteket és tudományos intézményeket arra akarják kötelezni, hogy minden nem uniós finanszírozást nyilvánosságra hozzanak, hogy így küzdjenek a külföldi befolyás ellen az EU-ban. Hogy ugyanez most miért sérti a véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon, azt tényleg nem érti senki. Vagy nézhetjük a dolgot fordítva is: Ha ez Magyarországon sérti a véleménynyilvánítás szabadságát, akkor természetesen ugyanez vonatkozik az EU-ra is