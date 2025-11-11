idezojelek
Vélemény

A globalista politika vadhajtásai

A probléma globális, a harcot is globálisan kell megvívni.

Surján László
Surján László
2025. 11. 11.
Fotó: Polyák Attila

Ha a nemzetről beszélünk, fogalomtisztázással kell kezdenünk. Erdő Péter is ezzel kezdte a Nemzeti identitás, egyházi identitás című előadását. Lexikonba való definíció helyett először Széchenyi Istvánt idézte: Nyelvében él a nemzet. Másik hivatkozási pontja a pesti születésű Theodor Herzl, a politikai cionizmus megalapítója. Herzl úgy érezte, hogy a zsidóság hiába törekszik az integrációra, a többség szemé­ben idegen. Az ő nemzetfogalma a történelem, a nyelv és a vallás azon közös értelmezésén alapul, amelyet a szülők adnak át a gyermekeiknek, de amelyhez külső emberek is csatlakozhatnak.

Évszázadokon át az új generációk minden erőfeszítés nélkül belenőttek saját nemzeti kultúrájukba. A nemzeti szót a nemzetiszocializmus durván lejáratta. Többen úgy vélik, hogy a béke és szabadság feltétele a nemzetek megszűnése. Ma a tömegtájékoztatás és a filmipar nagy része, sőt az Euró­pai Unió számos országában a politikai hatalom is ezt az ideológiát szolgálja. A hagyományos értékeket háttérbe szorítják, terjesztését akadályozzák, olykor büntetik is. A nemzeti kultúrát már csak a család adhatja át a fiataloknak. Új helyzet, új felelősség.

A nemzethez való túlzott ragaszkodás viszont akár bálványimádássá fajulhat (XI. Pius). Isten helyét semmi, a nemzet magasztos eszméje sem foglalhatja el. A nacionalizmus a nemzeti kultúrát értékesnek tartja, ami helyes, de más nemzetek értékeit nem ismeri el, ami az ellenségeskedés forrása.

A nemzet szeretetének túlzásai mellett ma pusztító veszélyként jelentkezik az ideológiákhoz való túlzott ragaszkodás. Toleranciát hirdetnek, de nem tűrik, ha valaki másként gondolkodik például a nemiségről vagy a családról. Vallásszabadságot hirdetnek, de perbe fognak az éppen divatos ideológiával ellentétes bibliai idézet nyilvános hangoztatása miatt. 

Szólásszabadságot hirdetnek, de kiteszik az állásából, aki a Facebookon érvel az abortusz ellen. Ez az ellentmondást nem tűrő magatartás semmibe veszi az ember szabadságát, és ezzel együtt a nemzetekét is. Magyarország a maga útját járja, ezért büntetni kell. Pedig az egyes nemzetek egymástól eltérő kulturális sokszínűsége – Erdő Péter szerint – hozzátartozik a teremtés gazdagságához.
II. János Pál a lengyel történelem példájából kiindulva beszélt a nemzeti szuverenitásról. A politikában a szuverenitáson önrendelkezést értenek.

 Szuverén egy uralkodó, ha döntéseit nem kell egyeztetnie senkivel. De nem a politikai szuverenitás a legfontosabb. Amikor megszűnt a lengyel állami lét, megmaradt a kulturális szuverenitás, ami a nemzeti identitás alapja. Fontosabb, mint a politikai önrendelkezés. Amikor azt mondjuk: Európa elvesztette a lelkét, ennek a szuverenitásnak az eltűnéséről beszélünk.

Ha a nemzeti önazonosság tudata elvész, a nemzet eltűnhet a föld színéről. Fordított példa: a görögök évszázadokig előbb latin, később török uralom alatt éltek, de erős kulturális öntudatuk birtokában meg tudtak maradni görögnek. Bryan Cartledge a magyar történelemről írt munkájának a Megmaradni címet adta. Történelmünknek több fájdalmas töréspontja van. Vesztett csatáink, elbukott forradalmaink, idegenszívű uralkodóink ártó szándéka. Ezek ellenére megmaradtunk.

Eljött talán az utolsó pillanat, hogy ellenálljunk az egész euroatlanti világot megfertőző woke-ideológiának, az intoleráns toleranciának, a neomarxizmusnak. Hívei magukat előszeretettel haladónak, progresszívnak nevezik, bár a pusztulás felé haladnak.

Eszméik terjedésének akadálya a nemzetek erős kulturális szuverenitása. Gátat jelent számukra egy nemzetek feletti szuverenitás is: a keresztény identitás. Euró­pában e kettőt nehéz elválasztani egymástól. Az erkölcsök meglazulhatnak, a hívők száma csökkenhet, a vallás kiszorulhat a társadalom életéből. Megmarad viszont a kulturális kereszténység, a gyökér, ami újra kihajthat. Szent II. János Pál ezért mondta a nemzeti kultúra szuverenitásáról: „Őrködjetek ébren minden rendelkezésre álló eszközzel ezen alapvető szuverenitás felett, amellyel minden nemzet rendelkezik saját kultúrája alapján! Óvjátok meg, mint szemetek világát a nagy emberi család jövője érdekében!” Ezt a jövőt veszélyezteti a terjedő „progresszió”, ami alapvetően nemzetellenes, még ha le is öntik – szavazatszerzési célból – valami felületes nemzeti mázzal.

A progresszívnek vélt „nyugatos” eszmék hiába mondanak ellent a józan észnek, Európa kormányainak többsége a sajtó támadásaitól félve behódol az úgynevezett korszellemnek. Az elmúlt néhány év választási eredményei jelzik, hogy a globalista gondolkodás vadhajtásait ellenző patrióták Európa-szerte erősödnek.

 Nekik Magyarország jelenti a reményt.

 Mi tehát nem szorítkozhatunk csak a belpolitikára. A probléma globális, a harcot is globálisan kell megvívni. A feladat nehéz, de sikerülni fog.

A szerző volt kereszténydemokrata politikus és európai parlamenti képviselő

