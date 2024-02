Ezért fontos Orbán Viktor tizenkét pontja

Magyarország a globális mainstream baloldali média folyamatos támadásainak van kitéve konzervatív kultúrája és kormánya miatt. Shea Bradley-Farrell, a Counterpoint Institute for Policy, Research and Education vezetője ismertette, hogy Magyarország mivel érdemelte ki a média haragját és hogyan jutott el a konzervatív megújulásig. Magyarország útjáról volt szó akkor is, amikor a The Bill Walton Show című podcastban szerepelt.

Az Alapjogokért Központ által kiadott új Bradley-könyv, ami az Utolsó figyelmeztetés a Nyugatnak címet viseli, utánajárt Magyarország történelmének, nyelvének és kultúrájának.

A szakértő a kutatásai során arra a felismerésre jutott, hogy Magyarország modern identitását múltjának rugalmassága és kultúrájának egyedisége határozza meg a jelenben.

A huszadik században mind a náci, mind a szovjet uralom túléléséig Magyarország határozott nemzetté szilárdult a több ezer évvel azelőtti nomád, magyar törzsként való felemelkedéstől, eközben megőrizte a kultúráját, és az egyetlen ország maradt, amely a magyar nyelvet beszéli.

A mai konzervativizmus válasz a szabadságot és a magyar kultúrát szétzúzó huszadik század elnyomására, az Európai Unió újabb próbálkozásaira, hogy globalista programjával ugyanezt tegye, és a Biden-kormányzat ellenállására és nevetségessé tételére.

Ma Magyarország kiáll nemzeti szuverenitása mellett, elutasítva az EU bevándorlási követeléseit, megőrizve keresztény identitását azáltal, hogy megvédi gyermekeit és családjait a radikális LMBTQ-ideológiától, és még többet tesz identitása, függetlensége és szabadsága védelmében.

Bradley szerint Orbán Viktor miniszterelnök tizenkét pontja, amely híresen meghatározta kormányzati stratégiáját, kulcsfontosságú volt Magyarország modern, konzervatív felvirágzásához:

Ez tulajdonképpen Orbán tizenkét pontja közül az egyik, amelyet be is teszek a könyvembe, mert szerintem nagyon gyakorlatias stratégia arra vonatkozóan, hogyan lehet megőrizni az ország szuverén, konzervatív, a hagyományos értékekre, a családi értékekre összpontosító országot.

Bradley szerint ez a tizenkét pont a legfontosabb.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)