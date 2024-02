Küszöbön az újabb háború: Örményország úgy járhat, mint Ukrajna?

Hatalmas irányváltás következett be Örményország politikájában: a kaukázusi ország ugyanis felfüggesztette tagságát az orosz vezetésű Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetében (KBSzSz). Nikol Pasinján örmény miniszterelnök attól tart, Azerbajdzsán újabb támadásra készül, amely már a harmadik háború lenne a két ország között. Az első hegyi-karabahi háború 1988 és 1994 között zajlott, örmény katonai győzelemmel ért véget, a második pedig 2020-ban zajlott és azeri győzelemmel zárult. A katonai összecsapások azonban folyamatosak voltak az elmúlt években: egy héttel ezelőtt az azeri határőrszolgálat arról számolt be, hogy egy határőrük megsebesült örmény területről leadott lövésektől. Egy napra rá az azeri határőrszolgálat „megtorló műveletről” számolt be, amelyben megsemmisítetek egy örmény harcálláspontot. Jereván négy örmény katona haláláról számolt be – írta az MTI.

Pasinján szerint a felek közötti béke jelenleg lehetetlen.

A KBSzSz-tagság felfüggesztését azzal indokolta a miniszterelnök, hogy a szervezet nem teljesítette célkitűzéseit Örményország esetében, különösen 2021–2022-ben. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő azonban azt mondta, Örményország nem küldött hivatalos értesítést a lépésről. Hozzátette: kapcsolatfelvételre készülnek a kaukázusi országgal, és igyekeznek tisztázni a helyzetet. Moszkva egyúttal arra kérte Jerevánt, a szervezeten belül vitassák meg a problémákat, és retorikai szinten ne a keleti nagyhatalmat támadják. Az MTI emlékeztetett: Pasinján a november 23-i minszki csúcstalálkozón sem vett részt.